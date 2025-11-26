Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Agricultores y miembros de LImne en el terreno. LP

Crean una zona de laminación de avenidas para el Júcar en un terreno privado de Alberic

La Fundación Limne firma un acuerdo para la cesión de estos terrenos y reducir el impacto de las crecidas del río

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:17

Comenta

La Fundación Limne ha formalizado un acuerdo de colaboración con un propietario privado de Alberic, cuyas tierras colindan con el Dominio Público Hidráulico del río Júcar. Este acuerdo se enmarca en la iniciativa de Custodia Fluvial promovida por el proyecto «Canya a la Canya», liderado por Limne y el Consorci de La Ribera desde 2022.

El objetivo principal de esta colaboración es desarrollar acciones de custodia fluvial en una parcela de 8.275 metros cuadrados adyacente al cauce, con una clara finalidad de ampliar el espacio fluvial y crear una zona de laminación de avenidas.

Esta actuación cobra una especial relevancia en el contexto de los graves efectos que la dana de octubre de 2024 provocó en la Comunitat Valenciana. La tragedia puso de manifiesto, una vez más, la necesidad urgente de dar más espacio a los ríos para que puedan gestionar de forma natural los grandes caudales de agua, reduciendo el riesgo de inundaciones en entornos urbanos y agrícolas.

El acuerdo de custodia permitirá ejecutar en la parcela diversas acciones cruciales de restauración ecológica, como la gestión y eliminación de especies exóticas invasoras, como la caña, la recuperación de la vegetación de ribera original o potencial, el diseño y ejecución de actuaciones de adecuación y estabilización de los márgenes y la garantía del cumplimiento de la zona de servidumbre.

El proyecto 'Canya a la Canya', financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene como finalidad la restauración ecológica de más de 13 tramos urbanos del río Júcar y el fomento de la Custodia Fluvial como herramienta a largo plazo para asegurar la colaboración entre la administración y los propietarios de terrenos vinculados al río.

Con este acuerdo, que tendrá una duración inicial de dos años prorrogables, la Fundación Limne reafirma su papel como entidad de Custodia del Territorio especializada en ecosistemas acuáticos y se compromete a buscar financiación, solicitar los permisos necesarios y velar por el correcto desarrollo de las mejoras, trabajando conjuntamente con el propietario y las administraciones competentes.

Esta zona de restauración, en la que se da más espacio al río, se suma a otras fincas agrícolas que se están usando como zona de laminación en Alzira. Estas zonas de laminación son espacios que ayudan a reducir el caudal máximo de una avenida, disminuyendo los caudales punta al descender por el río. Esto se debe a que el agua se almacena temporalmente en estas zonas de mayor sección, lo que protege las zonas aguas abajo de las inundaciones al moderar el pico de la crecida.

Las entidades del proyecto siguen buscando más propietarios comprometidos con el territorio para establecer este tipo de actuaciones, a partir de las zonas en las que rompen los ríos y desde donde el agua iría laminándose.

