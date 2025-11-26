El departamento de la Ribera se queda sin médico de empresa propio por la falta de profesionales en la bolsa CSIF denuncia la «desprotección» del personal que se debe desplazar a otro hospital y desde la dirección aseguran que se busca un sustituto y la atención está «garantizada»

A. Talavera Alzira Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia públicamente la situación que atraviesa la plantilla de más de 3.000 trabajadores del Departamento de Salud de La Ribera, que permanece sin médico de empresa propio desde principios del pasado mes de junio, a esto se le añade la falta de enfermería de los últimos días. Esta carencia, la del médico, que inicialmente se presentó como una incidencia temporal, se ha consolidado en el tiempo, generando una situación de «desprotección del personal que presta sus servicios en el departamento» y a juicio del sindicato, puede llegar a no cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

Actualmente, la única cobertura del servicio se realiza mediante el desplazamiento semanal del médico de empresa del departamento del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia a Alzira. Esta medida, además de ser «insuficiente» para cubrir las necesidades de una plantilla tan numerosa, está provocando una sobrecarga laboral significativa para el facultativo, quien debe asumir la vigilancia de la salud de los profesionales de ambos departamentos.

La Central Sindical recuerda la obligatoriedad, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de que todas las empresas (incluido el sector público) garanticen la vigilancia de la salud de sus empleados. Esto requiere ofrecer reconocimientos médicos periódicos y específicos, adaptados a los riesgos de cada puesto de trabajo. El médico de empresa, además, se encarga del seguimiento de incapacidades y accidentes, evalúa la adecuación del puesto de trabajo a la salud del trabajador y recomienda las adaptaciones si fueran necesarias. También colabora en los Comités de Seguridad y Salud, participando en la investigación de accidentes e implementando medidas de mejora.

CSIF considera que la falta de un médico propio de empresa perjudica a los profesionales del departamento, ya que a diferencia de otros departamentos tienen que ver como procedimientos como las adaptaciones de puesto, revisiones, se ven ralentizadas por no tener médico propio.

El sindicato exige a la Conselleria de Sanidad que tome las medidas necesarias para dotar al departamento de salud de La Ribera del personal cualificado necesario, para asegurar la vigilancia de la salud de los trabajadores del departamento.

Desde el departamento de salud de la Ribera señalan que la ausencia temporal de médico de empresa se debe a que el profesional que estaba ejerciendo esta labor se ha incorporado a otro departamento, y «actualmente no hay especialistas disponibles en la bolsa, debido a la escasez existente».

Aun así, fuentes sanitarias aseguran que el servicio está «plenamente garantizado», porque se han acogido a la ASI del Este (Agrupación Sanitaria Interdepartamental) y el médico de familia del Departamento de Salud del PESET está realizando todos los reconocimientos, valoraciones y prestaciones a los profesionales, tanto mediante desplazamientos presenciales puntuales como con seguimiento online.

La gerencia de este departamento apunta, además, que siguen en búsqueda activa de un médico de empresa y se espera cubrir la vacante en cuanto sea posible.

Temas

Sanidad

Alzira

CSIF