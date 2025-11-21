Cine, conciertos, teatro y un evento zombie, entre las propuestas del fin de semana Los municipios de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés acogen actividades para todos los públicos

En un fin de semana que se espera frío, es muy amplio el abanico de actividades en las que se puede disfrutar en los municipios de las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés. Actividades para todos los públicos y de distinto tipo.

El cine es el protagonista en Montaverner, donde la 17ª edición MON·DOC, la Muestra de Cine Documental, baja el telón con la entrega de premios y la gala de clausura. Será en el Auditorio Luis Peiró, a partir de las 20 horas. La edición se cerrará con el corto documental ganador del Goya 2025, 'Semillas de Kivu', dirigido por Carlos Valle y Néstor López.

En Xàtiva se celebra este sábado la tercera edición de 'Catalinetes i Cançonetes', el festival cultural y festivo de otoño dirigido a familias, organizado y patrocinado por el Ayuntamiento de Xàtiva con la participación conjunta de las cooperativas Neu al carrer y Cercavila. El festival cuenta con música, talleres y actividades en valenciano, con un fuerte arraigo en la cultura y las tradiciones locales. La jornada arrancará a las 10 horas en el Jardí de la Pau.

También en Xàtiva, este sábado, el Hotel Montsant celebra la sexta edición de pintura al aire libre, donde más de 40 artistas pintarán durante toda la mañana, desde las 9.30 horas. Bajo la coordinación de Pepe Castells, los artistas plasmarán en su obra lo que más les inspire del hotel y su entorno.

El deporte es protagonista el sábado en la Llosa de Ranes que acoge la final de su Trofeo de Raspall. A partir de las 18.30, en el trinquet de la localidad en la que se jugarán Vercher y Tonet IV y Marrahí y Seve. Previamente, a las 16.45 horas se disputará la partida de juveniles Boronat-Javier, Bonillo-Verdú.

Este sábado, 22 de noviembre, se celebra el día de Santa Cecilia. Con motivo de este día, la Sociedad Musical La Tropicana de Benigànim ofrecerá un concierto a las 18 horas en el Auditorio Paco Salvador. Por su parte, la Unión Musical de Enguera ofrecerá el suyo a las 19 horas en el Pabellón Municipal Jaime Alegre. En Millares, la celebración es durante todo el día con pasacalles, misa y ofrenda a la santa y comida de hermandad, actos organizados por la Unión Musical Millarense.

En Canals, el clarinetista Carlos Casanova, director artístico de Solistas valencianos, ofrecerá un concierto el domingo, a las 20 horas en el Centro Cultural Papa Calixto III. Un concierto dedicado al género de la zarzuela adaptado por dos compositores valencianos.

La propuesta más atrevida es la de Vallés. Durante la madrugada del sábado al domingo se producirá «una invasión zombie», un evento destinado al público más joven en los participantes intentarán supervivir y salvar al pueblo de los muertos vivientes.