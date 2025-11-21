Siete planes para hacer con niños este fin de semana (del 21 al 23 de noviembre) en Valencia: talleres, exposiciones, hinchables, granjas... Propuestas diferentes y muy divertidas para aprovechar al máximo con los más pequeños

Este fin de semana en Valencia se presentan numerosos planes para disfrutar con niños, combinando propuestas culturales, actividades al aire libre y experiencias especiales propias de estas fechas próximas a la Navidad.

Taller de dinosaurios

El Caixaforum ofrece a partir de este sábado 22 de noviembre hasta el 14 de diciembre un taller para niños dentro de la exposición «Dinosaurios de la Patagonia». Se trata de una academia en la que los más pequeños pasarán por diferentes pruebas para saber cuál tipo de dinosaurio son: ¿herbívoro o carnívoro? ¿con una cola enorme o sin ella? ¿grande o pequeño? ¿con o sin cuernos?

Estas actividades participativas les permitirán conocer y descubrir las diferentes características adaptativas de estos animales prehistóricos y compararlas con los animales actuales. Su horario es sábados y domingos, de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. La entrada será gratuita para los clientes del banco hasta que se complete el aforo.

Exposición Titanic Valencia

Otra propuesta es disfrutar de la experiencia inmersiva de realidad virtual del Titanic, llamada «Titanic: Un viaje a través del tiempo», ubicada en la Virtual Zone Valencia en la calle de Russafa, 41. Esta actividad te permite explorar el barco de forma interactiva y virtual, tanto en su época de esplendor como en sus restos en el fondo del mar. La experiencia dura una hora aproximadamente y se tiene que reservar previamente a través de este enlace. El precio de la entrada general es de 20 euros y para niños (de 0 a 16 años) y para mayores de 65 tiene un costo reducido de 17 euros.

Bioparc

Para aquellos que prefieran un plan al aire libre, el Bioparc siempre es un acierto: pasear entre jirafas, elefantes o suricatas es un plan que nunca falla. Dentro del parque, puedes disfrutar de los diferentes hábitats africanos, participar en actividades educativas con biólogos y cuidadores, y visitar la zona de restaurantes y el área de juegos para niños. El precio de las entradas varía según el momento del año. Para consultar el importe, selecciona la fecha de tu visita en este enlace.

Encendido de luces

Y para rematar la magia de estas fechas, este viernes el encendido de las luces de Navidad a Valencia, un momento que encanta a los más pequeños y da el pistoletazo de salida a la temporada festiva. El encendido de la ciudad se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 19.30 horas.

Enlightenment

Eonarium presenta Enlightenment, un espectáculo inmersivo y familiar que combina Las cuatro estaciones de Vivaldi con un impresionante videomapping que ilumina paredes y techos de la Iglesia del Real Colegio de las Escuelas Pías. Un show nuevo, emocionante y perfecto para todas las edades. La experiencia tiene una duración de 30 minutos y el precio de la entrada es de 13,90 euros la general; 10,90 euros la infantil y 12,50 para personas mayores de 60 años y estudiantes. Se puede comprar a través de este enlace.

Funbox

Para quiénes busquen pura actividad física y diversión, Funbox, el parque hinchable más grande de Europa —con 4.000 m² de saltos y obstáculos— será el plan favorito de los niños más inquietos. Este está ubicado en el centro comercial Bonaire y su horario es de lunes a domingo de 10 a 21 horas. Las entradas tienen un precio de 16 euros y se pueden comprar aquí.

Devesa Gardens

Otro plan que nunca falla es visitar con los más pequeños el Devesa Gardens, donde los peques podrán ver a numerosos animales en la pequeña granja que hay en su interior y jugar a diferentes juegos. La entrada es gratuita y su horario es de lunes a domingo 8.00 a 23.00 horas.