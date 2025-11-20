Así será el encendido de luces de Navidad de Valencia: pirotecnia y música en directo Las falleras mayores Carmen Gil y Marta Mercader junto a la alcaldesa María José Catalá serán las encargadas de iniciar la ceremonia

Pablo Alcaraz Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:01 | Actualizado 11:09h.

Valencia vuelve a lucir sus mejores galas de cara a la Navidad. Este viernes 21 de noviembre se dará el pistoletazo de salida a las fiesta navidades con el tradicional encendido de luces mediante el espectáculo multidisciplinar 'La llum encén el Nadal', una propuesta que aúna música, narración, iluminación y pirotecnia, y que dará comienzo a las 19:30 horas en la plaza del Ayuntamiento. Una vez concluya el espectáculo, las falleras mayores de Valencia 2026, Carmen Prades Gil y Marta Mercader Roig, protagonizarán el encendido de las lunes navideñas, junto a la alcaldesa María José Catalá.

La propuesta escénica se desarrollará en el balcón consistorial, donde se instalará una tarima que permitirá que el público a pie de calle siga las actuaciones de músicos y cantantes. Una voz superpuesta relatará, en formato de cuento infantil, el hilo argumental que sustentará las intervenciones musicales. Tal como adelantó el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, días atrás, la puesta en escena contará con la participación de la cantante valenciana Melani García, ganadora del programa de televisión 'Tu cara me suena', quien actuará acompañada por el pianista valenciano Eduard Marquina, especialista en música de jazz y en improvisación; y por el violinista Federico Nathan, profesor de la escuela de música internacional Berklee Valencia.

Además, igual que el año pasado, volverá a tomar parte en el acto de encendido de las luces la coral Juan Bautista Comes, del Conservatorio Municipal José Iturbi, bajo la batuta de su directora titular, Cristina Contreras. La actuación de la coral contará con la interpretación de la niña solista Yaimar Peña.

El espectáculo comenzará con toda la plaza a oscuras, y únicamente iluminado el balcón principal de la fachada del edificio consistorial. Las actuaciones se irán sucediendo y se irán iluminando las ventanas del ayuntamiento en función del relato y según se vayan sucediendo las actuaciones musicales. Una vez la voz narradora ponga punto final al cuento, se invitará al público asistente a corear una cuenta atrás que culminará con el encendido de las luces por parte de la alcaldesa junto a las falleras mayores de Valencia 2026, Carmen Prades y Marta Mercader.

En ese momento un estallido de confeti dará paso a un espectáculo piromusical a cargo de la empresa Pirotecnia Valenciana, que realzará la iluminación de Navidad de la plaza del Ayuntamiento. La convocatoria concluirá con varios minutos de ambientación musical navideña con villancicos que resonarán por toda la plaza.

El concejal José Luis Moreno ha invitado a toda la ciudadanía y personas visitantes a disfrutar de esta propuesta dirigida a todos los públicos pensada como elemento dinamizador de las actividades de Navidad en la ciudad. El encendido de las luces en el centro urbano supone el arranque de la decoración navideña municipal que, un año más, llega a todos los barrios y pedanías de la ciudad.