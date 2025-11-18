El pueblo a media hora de Valencia que revive el pasado con su Mercado Medieval este fin de semana Del 21 al 23 de noviembre se podrán disfrutar de diversas actividades gratuitas para compartir en familia o con amigos

Fabiana Fuentes Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 17:54 Comenta Compartir

Este fin de semana, una pequeña localidad, ubicada en Morvedre, viajará a la Edad Media para convertirse en un mercado medieval. A menos de cuatro kilómetros de Valencia, se podrá disfrutar de la III edición de las Jornadas Templarias de Petrés durante tres días cargados de diversión y aprendizajes.

El itinerario contiene actividades de todo tipo para compartir un tiempo en familia o con amigos. Entre las más atractivas se encuentran: un torneo ecuestre, una granja de animales, recreaciones históricas, talleres y manualidades, cetrería, juegos infantiles, tiro con arco, charlas, música en directo, etc.

Por otro lado, las personas tendrán a su disposición diferentes tabernas y puestos de comida para saborear las recetas tradicionales de la época. A su vez, estarán a la venta productos de artesanos del hierro, cuero, madera, joyería y perfumería.

El evento organizado por el Ayuntamiento del pueblo en colaboración con La Orden Soberana del Pueblo Templario (OSTP), tendrá lugar en la Plaza de la iglesia y subida al castillo disponible a partir del viernes 21 hasta el domingo 23 de noviembre. A continuación, la programación completa:

Viernes 21: El Renacer del Castillo

17:30h, Inauguración del Mercado Medieval. Las campanas anuncian la apertura del mercado. Artesanos, taberneros y mercaderes llegados de todo el reino despliegan sus puestos y tiendas, dando comienzo a tres días de magia y tradición.

18:00h, Inauguración de las Caballerizas del Castillo. El viejo castillo templario abre de nuevo sus puertas para mostrar sus renovadas caballerizas, ahora convertidas en sala polivalente para exposiciones y actos culturales. Se inaugura con una exposición templaria, donde historia, arte y misticismo se entrelazan bajo la cruz roja del Temple.

19:00h, Desfile caballeros templarios con animación, música medieval.

21:30h, Cierre del mercado.

Sábado 22: El día del Temple

10:30h, Apertura del Mercado Medieval. Las calles vuelven a llenarse de vida con los pregones, aromas y melodías del medievo.

11:00h, Charla en las Caballerizas del Castillo. A cargo del estudioso Sergio Solsona compartirá con los presentes: Los Templarios y El Santo Grial. Verdades y mentiras.

12:30h, Jura de bandera templaria. En un solemne acto en el patio de armas, los caballeros de la Orden jurarán su fidelidad al Temple, en una ceremonia cargada de simbolismo y emoción.

17:30h, Exhibición de aves rapaces (Cetrería). Los halcones y águilas alzarán el vuelo en una espectacular demostración de destreza y nobleza, recordando el arte ancestral de la caza de los señores medievales.

19:00h, Procesión templaria por las calles de Petrés. El sonido de los tambores y las antorchas iluminarán el camino de los caballeros templarios, que custodiarán el cáliz peregrino y la imagen de la Virgen. Una procesión solemne y majestuosa que envolverá al público en un ambiente de recogimiento y misterio.

A continuación en la ermita será el nombramiento de postulantes y novicios.

21:30h, Cierre del mercado.

Domingo 23: El honor de las justas

10:30h, Apertura del Mercado Medieval. Último día para disfrutar del bullicio de los puestos, las tabernas y los talleres.

11:00h, Desfile caballeros templarios con animación, música medieval.

12:00h, Torneo ecuestre y justas medievales. Los caballeros templarios medirán su destreza en un impresionante torneo a caballo. Lanzas, escudos y estandartes ondearán en la falda del castillo, mientras el público anima a sus héroes favoritos.

19:00h, Clausura del Mercado Medieval. El pueblo despide tres días de historia, leyenda y hermandad, prometiendo el regreso de los caballeros templarios el próximo año.