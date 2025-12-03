Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Oficina de Labora en Xàtiva. B. G.

Buen dato de las cifras del paro en noviembre en la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés gracias al sector Servicios

El número de personas desempleadas baja en más de 200 personas en las tres comarcas

B. G.

Xàtiva

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:46

Comenta

Las cifras del paro correspondientes al mes de noviembre revelan un descenso del número de personas desempleadas en las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés con el sector Servicios, una vez más, como el que más empleo crea. Sube el desempleo entre personas que no tenían actividad anterior.

En total son 207 las personas que han salido de las listas del paro este mes de noviembre. Más de la mitad corresponden a la comarca de la Vall d'Albaida. En la Costera, restan 61 parados menos y en la Canal de Navarrés, el paro baja en 22 personas.

La bajada interanual, según los datos facilitados por el sindicato UGT, es del 6,65% en la Costera; del 7,56% en la Vall d'Albaida y del 12,85% en la Canal de Navarrés. Por municipios, Ontinyent es donde más baja el desempleo, con 56 personas paradas menos; seguida de Benigànim, con 15 menos; 7 menos en Navarrés; 6 personas menos en Canals; 5 en l'Olleria y 2 desempleados menos en Xàtiva. En Enguera, en cambio, sube en 5 personas.

Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, afirma que la buena marcha de la economía sigue impulsando la creación de empleo, que además es de mejor calidad gracias a los cambios impulsados en la última reforma laboral. Aún así, considera que aún hay cuestiones relevantes que resolver en el funcionamiento del mercado de trabajo.

«Aún queda un amplio margen para seguir reduciendo el desempleo, especialmente entre quienes llevan más de un año buscando trabajo. Este colectivo requiere apoyos específicos que faciliten su retorno al mercado laboral. Por ello, UGT insiste en la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo, dotándolas de un diseño más eficaz y de una ejecución capaz de ofrecer orientación personalizada y servicios que realmente mejoren la empleabilidad de las personas desempleadas».

