Avanza a buen ritmo el proyecto de la futura Facultad de Veterinaria de Ontinyent Todos los agentes implicados resaltan el valor estratégico que tendrá para toda la Comunitat Valenciana

R. X. Ontinyent Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:09

Representantes de la Generalitat, la Universidad, Ayuntamiento y Caixa Ontinyent han mantenido este miércoles una reunión para abordar diversos aspectos del proyecto de la futura Facultad de Veterinaria con la que contará el campus ontinyentí. Así, se han revisado los planos de los edificios, avanzar en el cronograma de ejecución y poner en común aspectos organizativos, académicos y técnicos.

Las instituciones han coincidido en la importancia que tendrá el proyecto tanto en el ámbito autonómico como estatal, destacando su impacto en la formación, la investigación y el desarrollo económico y social del territorio.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha valorado positivamente el trabajo desarrollado. «Estamos muy satisfechos porque el proyecto va avanzando a buen ritmo«, ha remarcado.

Por su parte, la Secretaría Autonómica de Universidades, María Esther Gómez, ha subrayado el potencial transformador del proyecto. «Implantar el grado en Veterinaria en Ontinyent es una apuesta de futuro por la ciudad, la comarca y la Comunitat Valenciana. Atraerá estudiantado, docencia y todo el ámbito de la investigación en materia veterinaria».

Para el gerente de la Universidad de Valencia, Juan Vicente Clemente, el proyecto hará realidad «unos estudios en la universidad pública de Veterinaria de los más avanzados de Europa, para dar respuesta a una demanda social cada vez mayor».

El director general de Caixa Ontinyent, José Sanfélix, ha manifestado que «es una suerte poder contar con un proyecto que puede hacer que esta ciudad sea totalmente diferente a cómo es ahora, y que puede ser mucho más que formación, ya que la investigación tendrá un peso muy importante y aportará un beneficio económico mayor incluso que la propia actividad docente».

En esta jornada también se han visitado los terrenos donde se ubicarán las instalaciones, que superarán los 10.000 metros cuadrados entre el aulario, el edificio departamental y el futuro Hospital Veterinario. El encuentro ha permitido revisar los planos de los edificios, avanzar en el cronograma de ejecución y poner en común aspectos organizativos, académicos y técnicos.