Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana El PSPV local denuncia que la «desidia en la gestión» impidió repartirlos tras la inundación y el equipo de gobierno apunta que se han dejado allí ya que el almacén donde estaban va a iniciar su reconstrucción

A. T. Alzira Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:27 Comenta Compartir

El PSPV de Algemesí denuncia la aparición de toneladas de enseres, donados para los afectados de la dana, que se acumulan abandonados en el polígono de Cotes.

Productos de limpieza, pañales, gel hidroalcohólico, principalmente, que no se repartieron los días posteriores a la tragedia, «evidencian la desidia de una gestión inoperante ante la necesidad de los ciudadanos, algo que resulta incomprensible», sostiene la portavoz del PSPV, Marta Trenzano.

«Barrios necesitados y abandonados, carentes de recursos básicos, demandaban apoyo mientras miles de bienes se acumulaban en espacios municipales pendientes de reparto. Un año después, las imágenes hablan por sí solas. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la causa?», se preguntan.

Según el PSPV, «la mala praxis» en la organización del reparto y la falta de sensibilidad del gobierno municipal a la hora de priorizar las necesidades básicas del vecindario, han acabado en la acumulación de toneladas de elementos básicos sin repartir que siguen abandonados un año después en los polígonos de la localidad.

«Probablemente, a estas alturas, ya nada sea recuperable», lamentan, a la par que añaden que cualquier fin para estos productos «hubiera sido más deseable» que el que finalmente han tenido.

En palabras de la portavoz socialista, Marta Trenzano, «la falta de sensibilidad del alcalde solo es comparable a su incapacidad para hacer nada».

El Ayuntamiento de Algemesí ha respondido a estas críticas explicando que este material fue trasladado «hace tan sólo unos días» a este punto intermedio ya que la instalación municipal donde se almacenaban estos restos de acopios se va a reformar para seguir con el proceso de reconstrucción, y habilitar así los servicios y espacios municipales necesarios para prestar los adecuados servicios públicos.

«Prueba de ello es que el Ayuntamiento de Algemesí no ha querido deshacerse de los materiales como sí hizo la anterior Corporación con la ropa en buen estado recibida en el Casino Lliberal durante la guerra de Ucrania. Simplemente, sin ninguna ocultación, se han trasladado a un punto intermedio donde se siguen realizando recogidas por ONG's y entidades sociales interesadas», explican fuentes municipales.

El Ayuntamiento añade que recibieron una gran cantidad de toneladas de este tipo de material que se estuvo distribuyendo tanto en la localidad como en otras de la comarca pero que incluso los centros de mayores no aceptan ya las donaciones por tener un gran acopio. El Consistorio también decidió guardar estos palets que habían acumulado algunos vecinos de donaciones propias.

El equipo de gobierno lamenta la denuncia del PSPV y señala que «lo único que se ha conseguido con la difusión de las imágenes sin otra explicación que esta, e indicando falsamente el acopio de alimentos y de productos de primera necesidad, es un efecto llamada a dicho espacio y que se generen casos de vandalismo».

Por su parte, los socialistas agregan que estas toneladas de material se deben a que el alcalde «no solo no se preocupó de hacer un reparto y dar valor a todos esos víveres sino que no ha sido capaz de hacer ni aportar nada para la reconstrucción más allá de gestionar los 132 millones de euros que el Gobierno de España ha dado al Ayuntamiento».