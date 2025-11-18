Alzira pide que las obras del Puente de Xàtiva incluyan la rotonda de entrada a Materna para evitar duplicidades La construcción de la nueva infraestructura y la ampliación del barranco de la Casella comenzarán el próximo año

A. Talavera Alzira Martes, 18 de noviembre 2025, 10:35

El Ayuntamiento de Alzira se reunió con los servicios técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana para analizar el estado de las actuaciones y establecer criterios de coordinación entre administraciones de los proyectos relacionados con el Puente de Xàtiva y la ampliación del barranco de la Casella, actuaciones clave para reducir el riesgo de inundaciones en el municipio.

En cuanto al proyecto del Puente de Xàtiva, la Dirección General del Agua informó que el proyecto del nuevo Puente de Xàtiva se encuentra ya en fase avanzada de redacción. El inicio de las obras, una vez redactado el proyecto, está previsto que se produzca a inicios de año, y tendrán un plazo de ejecución previsto de 12 meses.

El Ayuntamiento de Alzira solicitó recibir la memoria y los planos para poder analizar los detalles de la propuesta y trasladar sugerencias. Entre las peticiones del consistorio destaca la incorporación de un carril ciclopedestre que conecte la rotonda de l'Ull con el barrio de Materna y la avenida Carcaixent. El Ayuntamiento también quiere que se estudie la posibilidad de incluir la rotonda de entrada en el polígono industrial y en el barrio de Materna dentro del mismo proyecto, con el objetivo de evitar obras duplicadas y optimizar los recursos públicos. En este sentido, se redactará también un proyecto para la construcción de esta fase.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha destacado que «este proyecto no es sólo una mejora de movilidad, sino una infraestructura estratégica para garantizar la seguridad de nuestro municipio. Cada paso que damos para coordinarnos con todas las administraciones nos acerca a una ciudad más protegida frente a las barrancadas y los episodios extremos de lluvia».

En cuanto a las actuaciones que debe llevar a cabo la Confederación Hidrográfica del Júcar, se ha informado que el desvío del barranco Barxeta se licitará antes de finalizar el 2025, por lo que se ejecutará durante el año 2026. Por otra parte, en cuanto a la ampliación del barranco de la Casella, más concretamente en el proyecto del tramo comprendido entre el Puente de Xàtiva y el río Júcar, está ya redactado y debe aprobarlo el Ministerio. La previsión es que se licite a principios de 2026 así que puedan iniciarse las obras durante el año, con un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

Dada la interdependencia entre la actuación de ampliación del barranco que debe llevar a término la CHJ y el proyecto de la DGA vinculado al tramo del Puente de Xàtiva, ambas administraciones tendrán que coordinar las actuaciones para garantizar una ejecución coherente y eficaz.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha señalado que «la ampliación del barranco de la Casella es una actuación imprescindible para incrementar la capacidad evacuación de las aguas y reducir el riesgo de inundaciones. Estas obras representan una inversión de futuro y una garantía de tranquilidad para los barrios más expuestos».

Tanto el alcalde como el concejal han coincidido en remarcar que todas estas actuaciones forman parte de una estrategia global de prevención y seguridad hidráulica. «Alzira necesita estas infraestructuras, y las necesita ya. Continuaremos insistiendo y trabajando codo con codo con todas las administraciones para que la ciudad esté protegida ante los fenómenos que, por desgracia, son cada vez más intensos», ha añadido el alcalde Domínguez.