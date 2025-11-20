Alzira dona a las bandas afectadas por la dana la recaudación del concierto del 8 de octubre El Ayuntamiento colabora con la Federació de Societats Musicals con 3.300 euros

A. T. Alzira Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:05

El Ayuntamiento de Alzira ha donado 3.346 euros a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) para la recuperación de las sociedades musicales damnificadas por la dana de 2024, gracias a los beneficios del concierto celebrado el pasado 8 de octubre.

El concierto, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alzira con la participación de los alzireños La Fúmiga, Figa Flawas, Esther, Naina y Quinto, tuvo una gran acogida por parte de la ciudadanía, que llenó con 9.000 personas el Recinto Ferial municipal.

El concejal de Cultura, Israel Pérez, expresa su satisfacción por esta donación. «Nos emociona saber que estos 3.346 euros servirán para que las bandas de música que sufrieron daños puedan recuperarse y continuar con su importante tarea cultural y educativa. Continuamos implicados en la recuperación de todas las sociedad musicales de nuestro territorio, especialmente las afectadas por la dana».

Por su parte, la presidenta de la FSMCV, Daniela González, quiere agradecer públicamente la donación del Ayuntamiento de Alzira. «Este gesto nos ayuda a continuar con nuestra labor de acompañamiento y reconstrucción de las sociedades musicales más afectadas. Las bandas de música son parte esencial de nuestro patrimonio cultural y social, y aportaciones como ésta nos permiten mantener viva esta tradición en los momentos más difíciles».

Estos fondos se suman a los que ya se donaron en 2024. Recordemos que Alzira ya acogió, el concierto «Reconstruïm les escoles de música» un mes después de la dana. Una iniciativa solidaria de la Fúmiga, en colaboración con el Ayuntamiento de Alzira y Pro21 Cultural, para restablecer los centros musicales afectados por la dana y donde ya se recaudaron 53.847,16 euros, que se entregaron a la Federació de Societats Musicales.

Con esta donación, el Ayuntamiento de Alzira reafirma su compromiso con la cultura y con el tejido asociativo musical valenciano, uno de los más importantes de Europa.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, señala que «seguiremos apoyando a nuestras sociedades musicales, que son un orgullo para Alzira y para toda la Comunitat Valenciana, y merecen todo el apoyo posible para continuar sonando, formando y emocionando generaciones futuras».