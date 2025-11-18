Educación reparará las grietas del colegio de l'Alcúdia La Conselleria inicia las obras para poder reabrir el pabellón afectado por la dana en Les Comes con un presupuesto de 24.000 euros

A. Talavera Alzira Martes, 18 de noviembre 2025, 14:06 Comenta Compartir

Más de un año después de la dana comienzan las obras en el CEIP Les Comes de l'Alcúdia que sufrió daños en uno de sus pabellones a causa del temporal. La Conselleria de Educación llevará a cabo una obra menor dotada inicialmente con 24.000 euros para reparar las grietas de los pilares con grapas y revisar la impermeabilización y canalones del techo.

El equipo directivo del centro también solicitó que se sustituyera el falso techo que se encuentra en estado deficiente pero desconocen si se podrá realizar dentro de este presupuesto que podría aumentarse hasta los 40.000 euros si fuera necesario. «Aún así no nos aseguran que se pueda hacer lo que exigimos, teniendo en cuenta que deben limpiarse y revisarse la impermeabilidad y los canalones del techo en ese presupuesto. Así que para entrar a los niños y maestros en el edificio exigimos que deben estar certificadas al menos las grapas de los pilares principales afectados, revisión y limpieza de los canalones e impermeabilización del techo, sustitución de la talla y bajar su altura y limpieza a fondo del gimnasio y reparación de las puertas rotas por vandalismo», señalaron desde el equipo directivo en un comunicado.

Cabe recordar que desde el mes de octubre del año pasado, todos los alumnos del centro comparten el edificio principal lo que provoca problemas de falta de espacio y de falta de adaptabilidad de los aseos para los niños más pequeños. El pabellón afectado por las grietas es el de Infantil y el gimnasio y debido a su estado parte del patio también se encuentra cerrado teniendo que utilizar un parque cercano como zona de recreo.

Por otra parte, Conselleria aseguró al colegio que se destinarán los 158.000 euros de remanente del Pla Edificant para terminar otras actuaciones pendientes en el colegio y el Ayuntamiento de l'Alcúdia invertirá para solucionar otros problemas ocasionados por la dana así como en medidas de prevención.