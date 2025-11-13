Algemesí reabre la piscina cubierta con una rebaja de los precios La instalación fue destrozada por la dana y tras su recuperación se ha establecido una nueva gestión

A. T. Alzira Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:53

El Ayuntamiento de Algemesí volverá a abrir la piscina cubierta municipal a partir del 1 de diciembre, una vez finalizadas las actuaciones de reparación y adecuación después de ser devastada por la riada del pasado 29 de octubre. Asimismo, hasta el 28 de noviembre las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones de 9 a 20 h para informarse y formalizar las inscripciones.

Como novedad destacada, el consistorio ha aprobado una rebaja sustancial de los precios de los abonos, con el objetivo de facilitar el acceso a la práctica deportiva a toda la ciudadanía. Además, se aplicará un descuento adicional del 15% a los usuarios afectados por el cierre temporal de la instalación.

Además, la piscina cubierta de Algemesí se pondrá en marcha con un nuevo modelo de gestión a cargo de la empresa local Grupo CS Concesiones Administrativas, que se encargará de la dirección del servicio. Con este cambio, el Ayuntamiento pretende mejorar la calidad de la atención, ampliar la oferta de actividades y garantizar un funcionamiento más eficiente y sostenible de la instalación.

Según ha destacado Juan Enrique Ribes, concejal de Deportes, «con esta reapertura recuperamos un espacio deportivo muy necesario para nuestro pueblo. La reducción de precios y el nuevo modelo de gestión son pasos importantes para seguir fomentando la actividad física y la salud de los algemesinenses».