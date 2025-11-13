Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
Piscina cubierta de Algemesí. LP

Algemesí reabre la piscina cubierta con una rebaja de los precios

La instalación fue destrozada por la dana y tras su recuperación se ha establecido una nueva gestión

A. T.

Alzira

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

El Ayuntamiento de Algemesí volverá a abrir la piscina cubierta municipal a partir del 1 de diciembre, una vez finalizadas las actuaciones de reparación y adecuación después de ser devastada por la riada del pasado 29 de octubre. Asimismo, hasta el 28 de noviembre las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones de 9 a 20 h para informarse y formalizar las inscripciones.

Como novedad destacada, el consistorio ha aprobado una rebaja sustancial de los precios de los abonos, con el objetivo de facilitar el acceso a la práctica deportiva a toda la ciudadanía. Además, se aplicará un descuento adicional del 15% a los usuarios afectados por el cierre temporal de la instalación.

Además, la piscina cubierta de Algemesí se pondrá en marcha con un nuevo modelo de gestión a cargo de la empresa local Grupo CS Concesiones Administrativas, que se encargará de la dirección del servicio. Con este cambio, el Ayuntamiento pretende mejorar la calidad de la atención, ampliar la oferta de actividades y garantizar un funcionamiento más eficiente y sostenible de la instalación.

Según ha destacado Juan Enrique Ribes, concejal de Deportes, «con esta reapertura recuperamos un espacio deportivo muy necesario para nuestro pueblo. La reducción de precios y el nuevo modelo de gestión son pasos importantes para seguir fomentando la actividad física y la salud de los algemesinenses».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  2. 2

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  3. 3

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  6. 6

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  7. 7 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  8. 8 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  9. 9

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  10. 10 Santiago Cañizares se casa este viernes en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Algemesí reabre la piscina cubierta con una rebaja de los precios

Algemesí reabre la piscina cubierta con una rebaja de los precios