Algemesí inicia la reparación del parking subterráneo más grande de la localidad Las obras en este aparcamiento público y privado se alargarán hasta el mes de marzo

A. Talavera Alzira Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:04

Uno de los símbolos de la dana en Algemesí fue el aparcamiento subterráneo de la plaza del Mercat. Esta instalación quedó completamente anegada y se necesitaron semanas para poder vaciar y comprobar completamente su interior. Posteriormente, una empresa especializada se encargó de la limpieza ya que el lodo y la humedad que se había acumulado eran muy complicados y peligrosos de retirar.

Durante los primeros días tras la tragedia se temió lo peor, que hubieran víctimas mortales debido a las dimensiones del espacio y al ser un lugar muy frecuentado. Afortunadamente no se produjeron víctimas en este espacio. Sin embargo, los daños materiales fueron cuantiosos y desde hace más de un año la instalación que sirve para facilitar el aparcamiento en el centro de la ciudad permanece cerrada.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, anunciaba que las obras para su recuperación empezarán en los próximos días tras salvar las trabas administrativas. Y es que el aparcamiento no se ha podido acoger al fondo estatal de recuperación, Algemesí ha recibido 127 millones de euros para reparar sus instalaciones, al no ser completamente público. «Hay un centenar de plazas de vecinos por lo que funciona como cualquier comunidad de propietarios y hemos tenido que esperar que el Consorcio de Compensación de Seguros aprobara la indemnización», explica el alcalde. En un primer momento no se otorgó el total de los daños por lo que se recurrió retrasando la rehabilitación del aparcamiento subterráneo. Finalmente, el Consorcio ha otorgado un 1.100.000 euros que posibilitarán el inicio de los trabajos que ya han sido contratados por una empresa local.

Se estima que las obras duren hasta el mes de marzo y será entonces cuando se vuelva a reabrir reduciendo así el problema de aparcamiento en la zona centro tanto para vecinos como para clientes de los comercios.