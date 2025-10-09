Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Alice golpeará Valencia y Castellón en el fin de semana

Alfarb agradece la ayuda de Ayamonte tras la dana

El municipio entrega un reconocimiento al alcalde de la ciudad onubense con motivo del 9 d'Octubre

A. T.

Alzira

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:17

Comenta

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández ha recibido el reconocimiento que el municipio de Alfarb ha otorgado a esta ciudad onubense por la solidaridad mostrada con los afectados por la dana. El alcalde de Alfarb, Vicent Alfonso, y el resto de la corporación municipal, han recibido al representante de Ayamonte que ha firmado en el Libro de Honor.

Esta comitiva también se ha desplazado a las instalaciones de la empresa Serraenvas, quien se encargó de la logística y almacenamiento de la ayuda humanitaria, tanto en su sede en Ayamonte, como en el propio Alfarb.

️Además, el primer edil de Ayamonte ha visitado los lugares más emblemáticos del municipio y conocido, de primera mano, las zonas que fueron afectadas por la dana el pasado año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las tormentas descargan con fuerza en la Comunitat: hasta 41,4 litros en una hora
  2. 2 Asaltan a una mujer en su casa, atada y amordazada, y le roban medio kilo de cocaína
  3. 3 ¿Dónde estuvo Mazón el 29-O?: el presidente responde
  4. 4

    Nuevo colapso en el hospital Clínico de Valencia
  5. 5 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  6. 6 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  7. 7 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  8. 8 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  9. 9

    Mazón: «El Gobierno de España ha querido aprovechar la dana para tumbar al Consell»
  10. 10 La A-7 y la V-31, totalmente colapsadas este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alfarb agradece la ayuda de Ayamonte tras la dana

Alfarb agradece la ayuda de Ayamonte tras la dana