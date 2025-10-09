Alfarb agradece la ayuda de Ayamonte tras la dana El municipio entrega un reconocimiento al alcalde de la ciudad onubense con motivo del 9 d'Octubre

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández ha recibido el reconocimiento que el municipio de Alfarb ha otorgado a esta ciudad onubense por la solidaridad mostrada con los afectados por la dana. El alcalde de Alfarb, Vicent Alfonso, y el resto de la corporación municipal, han recibido al representante de Ayamonte que ha firmado en el Libro de Honor.

Esta comitiva también se ha desplazado a las instalaciones de la empresa Serraenvas, quien se encargó de la logística y almacenamiento de la ayuda humanitaria, tanto en su sede en Ayamonte, como en el propio Alfarb.

️Además, el primer edil de Ayamonte ha visitado los lugares más emblemáticos del municipio y conocido, de primera mano, las zonas que fueron afectadas por la dana el pasado año.