Más de 600 participantes se darán cita en Xàtiva este sábado en la X edición del Ciclocross Internacional La prueba, puntuable para la Copa de España UCI C2, contará con la participación de algunas de las principales figuras de este deporte como Felipe Orts y Sofía Rodríguez

R. X. Xàtiva Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:17 Comenta Compartir

Xàtiva acoge este sábado 6 de diciembre la X edición del Ciclocross Internacional Ciudad de Xàtiva, un evento consolidado en el calendario nacional e internacional que tendrá lugar en el Polideportivo Les Pereres.

La prueba, incluida en la Copa de España UCI C2, contará con una participación excepcional y con la presencia de varios ciclistas de primer nivel mundial entre los cuales destaca la presencia de Felipe Orts, uno de los mejores del mundo en esta especialidad y que vuelve a la ciudad aprovechando su preparación para el Mundial.

En categoría femenina se contará con la presencia de la campeona de España, la ontinyentina Sofía Rodríguez; de Lucía González y de Paula Blasi (campeona de Europa de carretera).

La jornada sumará una participación que oscilará entre 600 y 650 corredores de hasta ocho nacionalidades. El horario de competición situará a los Élite y Sub-23 en los momentos centrales de la jornada, con la carrera femenina a las 12.20 horas y la masculina a las 13.25 horas, que serán las pruebas de máxima expectación del día.

La jornada comenzará a las 8.30 horas con el reconocimiento del circuito y continuará con las pruebas del calendario nacional: cadetes masculinos a las 9 horas y cadetes y máster femeninas a las 9.45 horas. A partir de las 10.30 horas se iniciarán las categorías internacionales con los júnior masculinos, seguidos a las 11.25 horas por las júnior femeninas. Ya por la tarde, a partir de las 15.10 horas, será el turno de los máster 30, 50 y 60, mientras que los máster 40 competirán a las 16.05 horas. La tradicional prueba de escuelas tendrá lugar a las 17 horas y la jornada finalizará a las 18 horas.

El circuito de Les Pereres, considerado uno de los mejores de España, ofrecerá un recorrido ampliado hasta los 3.000 metros para esta edición, manteniendo su carácter técnico y espectacular y consolidando a Xàtiva como una de las capitales del ciclocross estatal.

El presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, Kike Gutiérrez, ha elogiado el trabajo conjunto entre organización e instituciones, afirmando que «ciudades como Xàtiva son fundamentales para el desarrollo del ciclismo valenciano».

Temas

Ciclismo

Xátiva