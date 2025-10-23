Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El valenciano Felipe Orts, ganador de la Nacht van Woerden. Amanda Crow/Ridley Racing Team

El valenciano Felipe Orts abre su palmarés del año en ciclocross

El alicantino se impuso en la Nacht van Woerden y tiene en el punto de mira la Copa del Mundo de Ciclocross de la UCI, que se disputa en Benidorm

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:27

Comenta

La temporada de ciclocross va ganando tracción, con la Copa de España y el calendario internacional ya en marcha. Y este martes en los Países ... Bajos, una de las mecas de esta especialidad, se disputó una de las pruebas más características de la campaña: la Nacht van Woerden, un ciclocross nocturno con varias décadas de tradición que ha visto triunfar a leyendas como Adrie Van der Poel o Sven Nys y cuyas últimas ocho ediciones se había anotado Lars Van der Haar, podio en la última edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca. No obstante, la hegemonía del neerlandés fue rota por un chaval de La Vila Joiosa: una estrella del ciclocross llamada Felipe Orts.

