El valenciano Felipe Orts abre su palmarés del año en ciclocross

La temporada de ciclocross va ganando tracción, con la Copa de España y el calendario internacional ya en marcha. Y este martes en los Países ... Bajos, una de las mecas de esta especialidad, se disputó una de las pruebas más características de la campaña: la Nacht van Woerden, un ciclocross nocturno con varias décadas de tradición que ha visto triunfar a leyendas como Adrie Van der Poel o Sven Nys y cuyas últimas ocho ediciones se había anotado Lars Van der Haar, podio en la última edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca. No obstante, la hegemonía del neerlandés fue rota por un chaval de La Vila Joiosa: una estrella del ciclocross llamada Felipe Orts.

«Es una noche para recordar y disfrutar», contaba emocionado Felipe Orts (1995, La Vila Joiosa) en el micrófono de A la Cola Del Pelotón, resumiendo una victoria conseguida tras pelear a brazo partido con el local Pim Ronhaar. «Él ha sido bastante rápido, pero sufría en las zonas técnicas y eso me ha permitido recortar en cada paso por los tablones. En la parte final, Ronhaar iba forzado y he podido abrir un hueco de una decena de segundos que me ha permitido alcanzar el triunfo». El ciclista alicantino consiguió así su primera victoria de esta temporada, y la 50ª de su carrera internacional: una cuenta que espera ampliar con vistas a la Copa del Mundo de Ciclocross, marcada en rojo en su calendario el próximo domingo 18 de enero.

«Estoy con mucha motivación para lo que viene. Quiero seguir trabajando y mejorando con vistas a la carrera de casa, la Copa del Mundo de Ciclocross en la que estaré un año más», asegura Orts, que en sus tres participaciones precedentes, el alicantino no se ha apeado del top-10 (noveno en 2023; octavo en 2024 y sexto en 2023). «Espero que el público vuelva a llenar el circuito para animarme y seguir buscando entre todos esos resultados que deseamos», sentenció el alicantino.

«Para nosotros, Felipe Orts es súper importante», elogia Pascual Momparler, máximo responsable de la organización de la Copa del Mundo de Ciclocross. «Por lo que está haciendo, por lo que ha hecho y por lo que va a hacer. Él es uno de los motivos por los que luchamos para traerla de vuelta a España, y es una figura clave para que este deporte continúe floreciendo en nuestro país. Gracias a su ejemplo, el nivel del ciclocross en España ha crecido una barbaridad y surgen cada vez más talentos en las categorías inferiores. Nuestro reto es conseguir que este evento raye a la misma altura que Felipe Orts a nivel internacional», añade.

Cabe recordar que en la edición 2026 de la Copa del Mundo de Ciclocross habrá tres tipos de entradas para adultos: la General, que costará 18€ hasta el 9 de noviembre; la VIP, con comida, bebida y ubicación privilegiada; y la Super VIP, que incluye productos 'gourmet' y aparcamiento junto al circuito. Los menores de entre 7 y 14 años pagarán entrada para las zonas VIP y Super VIP, mientras que para todos los menores de 14 años que quieran acceder la zona General y los niños de hasta 7 años que quieran entrar acompañados de un adulto a las zonas VIP y Super VIP se ha habilitado una entrada Infantil de sólo 2€ cuya recaudación será donada íntegramente a asociaciones benéficas de Benidorm y su entorno.

El joven palmarés de la prueba refleja los nombres de los estelares Mathieu Van der Poel, Wout van Aert y Thibau Nys en categoría Elite masculina y de Fem van Empel, por partida triple, en la Elite femenina. No obstante, el mejor reflejo del éxito de este evento, que congrega a más de 16.000 espectadores en su recinto para seguir las carreras, es el ambiente de fiesta y deporte que se respira en Benidorm durante el fin de semana de su celebración.