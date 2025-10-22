Empate con sabor amargo para el USA Mislata Handbol ante el Lleida (25-25)

El Grupo USA Handbol Mislata logró un empate en el enfrentamiento aplazado que se disputó en La Canaleta. Lo consiguió contra el Lleida en un ... partido que se le escapó en el último suspiro cuando, con un gol de ventaja, las catalanas lograron igualar el choque a falta de cinco segundos.

Fue un partido igualado y con alternativas. Los dos equipos buscaban imponer su ritmo pero ninguno lo conseguía de manera clara. Al descanso las locales dominaban por uno en el marcador tras una primera parte donde no comenzaron bien pero se rehicieron a base de una buena defensa. Lleida intentaba controlar el juego pero no pudo evitar que esa ventaja inicial se esfumara. El 11-12 definía bien un choque donde los dos equipos alternaban buenos momentos con imprecisiones.

La segunda parte volvió a ser de inicio para las catalanas que con un parcial de 0-5 voltearon el marcador. Tocaba remar contra corriente y lo hizo Mislata que, con esfuerzo y buen juego, reducía poco a poco distancias hasta llegar a falta de 34 segundos con empate y posesión en ataque.

Un tiempo muerto sirvió para organizar la última jugada y conseguir tras una buena combinación poner el 25-24. Con siete segundos de tiempo Lleida atacó rápido provocando una falta que sacaba con astucia de un extremo al otro y acabó en gol visitante. Empate final en un choque donde destacaron los 12 goles de Ainara Gordo para el Mislata.