En la terreta: Javier Cámara Zona del Cabo de la Nao, donde veranea Javier Cámara. El premiado actor veranea desde hace años en Xàbia y ha mostrado cómo es la casa en el Cabo de la Nao, rodeada de palmeras, donde se refugia. Poco se sabe de la vida privada del intérprete, nacido en La Rioja, salvo que tiene dos hijos nacidos por gestación subrogada Mª JOSÉ CARCHANO Domingo, 18 agosto 2019, 01:09

Se puede pasar desapercibido en uno de los lugares más concurridos del verano, en el centro del veraneo más exclusivo de la costa valenciana. Javier Cámara nació en un pueblo de La Rioja con nombre difícil de repetir, Albelda de Iregua, al sur de Logroño, que cuenta con unos tres mil habitantes, y poco que ver con Madrid, el lugar en el que reside, o con Xàbia, donde pasa sus vacaciones desde hace años. Muy celoso de su vida privada, el actor no habla demasiado de todo lo que no tenga que ver con su actividad profesional, y solo en redes sociales ha publicado alguna imagen que da fe de que el sitio donde se encuentra es Xàbia, con la imagen del Montgó al fondo.

«Ext. Día. Cuatro gotas. Y lo cambian todo de color, Cuatro gotas. Y ya huele a tierra mojada. Y todo se refresca un poco. Y del suelo sale humo. Y los árboles se estiran. Y el sol, que no se ha ido, brilla más por el limpio. Y las caras brillantes sonríen felices. Y seguimos compartiendo este sol de la infancia. Pues son días felices aun si no quieres verlo». Son algunas de las reflexiones que compartió hace unos días en una imagen en Instagram donde se pueden ver unas cuantas palmeras, la montaña y las gotas que han salpicado la pantalla. La publicación tiene casi cuatro mil 'me gusta' y un centenar de comentarios, algunos alabando su forma de escribir, otros que destacan la belleza de la imagen y del lugar donde se encuentra. «Los paisajes de la Marina siempre sorprenden y te hacen descubrir luces nuevas. ¡Aprovecha cada destello!», le escribe un seguidor.

Vista de su casa en Xàbia. / Instagram

El actor, que fue padre de gemelos por gestación subrogada hace dos años, lleva una vida muy tranquila, y poco se le ve por los lugares de moda de la localidad de la Marina. Pasa mucho tiempo en la casa donde se refugia estos días, y que ha compartido en Instagram, diez fotos de las diferentes estancias de una vivienda típica de la zona, en el Cabo de la Nao, como él mismo ha contestado a uno de sus seguidores. La casa está pintada en blanco, decorada con muebles de madera rústica y puertas oscuras de estilo vintage. El espacio está abierto al exterior, con un porche con muebles de mimbre que da a una piscina rodeada de la frondosa vegetación de la zona, que le protege de miradas indiscretas. «Solo quería unos días para descansar. Y nadie mejor que mi amiga del alma para pedirle un rincón de calma. A la calma, alma. Aunque si lo pienso, ahora mismo que miro al mar, sé que está siendo un año de viaje profundo. (...) En esta casa recién pintada, oreada. Respirando el aire junto a los míos. La felicidad. Por unos instantes. Al fin», escribe en Instagram, junto a las fotos.

Estos días también se le ha visto en la playa o comiendo en alguno de los restaurantes típicos de la zona, aunque en general lleva una vida muy discreta. Javier Cámara decía en una entrevista, hace ya diez años, tras el estreno de una de sus películas, 'Fuera de Carta', que «siempre he fantaseado con tener familia». En aquella cinta daba vida a un chef que se reencontraba con sus hijos a los que no veía en mucho tiempo debido a su obsesión por lograr una estrella Michelin. En unos comentarios mucho más recientes, el 30 de enero de este mismo año, decía: «me doy cuenta de que en la vida fingimos mucho, pero con los niños no puedes utilizar ninguna máscara, a ellos no les puedo engañar. Y esa es la mayor lección que me estoy llevando en este tiempo. Me doy cuenta de lo mal actor que soy en la vida real porque no me hacen ni caso», bromeaba en aquel momento, que estrenaba una nueva serie, 'Vota Juan', en TNT. «Es impresionante lo que estoy aprendiendo», añadía el actor, que atesora dos Goyas y varias nominaciones.