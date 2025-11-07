Vox insta al PP a poner un nombre sobre la mesa para sustituir a Mazón
Los voxistas confirman que se han iniciado los encuentros oficiales, que hay «buena volunta de negociación» y señalan que para avanzar será necesario que los populares señalen quién es su candidato a presidir la Generalitat
Burguera
Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:39
El oscurantismo que rodea la negociación entre el PP y Vox para acordar la continuidad del Consell tras la salida de Carlos Mazón presenta alguna ... grieta por donde entra la luz. Después de un día de especulaciones sobre si se había registrado un encuentro oficial entre los negociadores, finalmente Vox ha confirmado que sí.
«En el día de hoy (en relación a este viernes) se ha producido una primera toma de contacto con el PP, en la que se ha podido constatar buena voluntad de negociación», señalan los voxistas a través de un comunicado.
Por parte de Vox, según esa misma nota, «hemos trasladado la necesidad de que el PP decida quién va a ser su nuevo candidato a la Generalitat Valenciana para, una vez designado, poder explorar con él su disposición a acordar políticas que permitan continuar con la reconstrucción de la provincia de Valencia y su defensa frente a las políticas destructivas de Pedro Sánchez».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión