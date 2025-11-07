Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
Garriga, flanqueado por los dirigentes de Vox en la Comunitat, durante una visita a Valencia.

Vox insta al PP a poner un nombre sobre la mesa para sustituir a Mazón

Los voxistas confirman que se han iniciado los encuentros oficiales, que hay «buena volunta de negociación» y señalan que para avanzar será necesario que los populares señalen quién es su candidato a presidir la Generalitat

Burguera

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:39

Comenta

El oscurantismo que rodea la negociación entre el PP y Vox para acordar la continuidad del Consell tras la salida de Carlos Mazón presenta alguna ... grieta por donde entra la luz. Después de un día de especulaciones sobre si se había registrado un encuentro oficial entre los negociadores, finalmente Vox ha confirmado que sí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  4. 4

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  7. 7 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  8. 8 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  9. 9

    La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ
  10. 10

    La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vox insta al PP a poner un nombre sobre la mesa para sustituir a Mazón

Vox insta al PP a poner un nombre sobre la mesa para sustituir a Mazón