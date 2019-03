Sandra Gómez: «No quiero un Ayuntamiento que genere parálisis pero tampoco especulativo como el de antes» La candidata del PSPV a la alcaldía de Valencia aboga por una política de diálogo: «Necesitamos un concejal que piense más allá de la bicicleta» PACO MORENO Valencia Lunes, 25 marzo 2019, 01:02

Sandra Gómez (Valencia, 1985) afronta sus primeras elecciones municipales como candidata con una lista del PSPV renovada. Centra su discurso en el diálogo para sacar adelante los grandes desarrollos urbanísticos y dirige la mirada a los barrios. «Soy una persona normal hija de una familia trabajadora», dice en la plaza de Patraix, su lugar elegido para la fotografía.

-Todas las combinaciones están abiertas, ¿Si queda en un gobierno de izquierdas por delante de sus socios actuales, hará proyectos que este mandato no ha podido?

-Salimos a ganar y a ser la fuerza más votada. Con proyectos tecnológicos como los que queremos impulsar en la Marina, pero también para los barrios. Soy hija de una familia que vive en un barrio trabajador y gracias al Estado del Bienestar he podido tener la oportunidad de una formación académica. Esa línea hay que fomentarla.

-¿Más proyectos concretos?

-Hay que agilizar las licencias para que la iniciativa privada no se quede en un cuello de botella en el Ayuntamiento. Entendiendo que el crecimiento debe ser sostenible; yo no creo en un gobierno que paralice determinados planes urbanísticos como el de Benimaclet o el del Grao. No quiero un Ayuntamiento que genere parálisis, pero tampoco especulativo como el que había antes. Quiero uno que fomente el desarrollo sostenible.

-¿Compromisos?

-Por ejemplo planes para dotar de mayor vivienda pública y social la ciudad como el de Benimaclet, que salgan hacia adelante. De este mandato hay proyectos que deben tener su recorrido como la remodelación de las plazas del centro, el parque de la desembocadura o las negociaciones para el Parque Central. Son los grandes hitos que quedan y necesitan una capacidad de gestión.

-¿Bajar impuestos es de derechas?

-Cualquier Administración necesita ingresos, lo que defendemos es que se fomenten políticas como la reducción de impuestos a los vehículos eléctricos o persiguiendo el fraude fiscal.

-¿Las decisiones en Movilidad se han consensuado?

-Todos pensamos que Valencia debe ir hacia un modelo de movilidad más sostenible, donde existe ese punto de confrontación es quizás porque se debería haber aplicado más diálogo, consenso y empatía con los vecinos. Dicho esto, el PSPV tiene un modelo claro donde entendemos que el concejal o las políticas no deben ser sólo de fomento de la bicicleta. Valencia necesita un concejal que aplique políticas de movilidad más allá de la bicicleta.

-¿Con qué criterios?

-Hablamos de fomentar el vehículo eléctrico, de estacionamientos públicos, del alquiler en la calle, mejorar la EMT o los espacios comunes de peatonalización. Un modelo donde la movilidad sea más sostenible y aplicando diálogo y sobre todo más empatía respecto a los cambios que hagamos. Lo que no podemos es obsesionarnos con un vehículo concreto.

-La última polémica que ha surgido sobre esto ha sido los VTC ¿Qué opinión tiene?

-Lo primero será convocar una reunión con los sectores afectados y también digo que en el sector del transporte público hay que seguir innovando, pero ojo con los VTC, son vehículos que no pueden desregular un sector que es público bajo el paraguas de la libre competencia. La Ley del Taxi hay que mantenerla porque si no irá en contra de los usuarios como las tarifas o la falta de seguros de responsabilidad civil.

-¿Está de acuerdo con todos los carriles bici que se han hecho?

-El modelo de los carriles bici no es de derechas ni de izquierdas, me ha sorprendido escuchar a la candidata del PP o al de Ciudadanos hablar de que van a revertir el carril bici de la calle Colón, cuando se trata de un proyecto del PP, al igual que la mayor parte de la red que se ha hecho este mandato. Se está haciendo mucha demagogia y confrontación con un tema donde hay que buscar el diálogo y todos se darán cuenta de que es bueno.

-¿Cuál sería su política?

-Ir a un modelo de ciudad 30 donde no haga falta segregar tantos carriles bici porque la velocidad máxima permitirá esa convivencia y no hará falta tanto gasto en obras. Es lo que demanda el colectivo ciclista, salvaguardando a los usuarios de la bici en las avenidas donde se debe ir a 50 kilómetros por hora.

-¿Cómo es su relación con Ribó?

-Creo que los tres partidos que nos unimos en 2015 para un cambio en la ciudad que necesitaba, hemos logrado darle estabilidad al gobierno porque hemos actuado por el interés general, no los partidistas. Esa ha sido la premisa y dentro de ese objetivo hemos intentado que haya una relación de cordialidad.

-¿En lo personal también?

-Sí, claro, ahí tengo que decir que me llevo bien con los 33 concejales prácticamente. Cada uno tiene sus líneas de actuación, pero luego todos somos personas normales y es bueno que la relación sea lo mejor posible. En los últimos años adolecemos de una confrontación y una crispación que sólo perjudica la posibilidad de llegar a acuerdos.

-¿Entonces las relaciones en el tripartito no son tan malas como parece a veces?

-No, la oposición intenta generar imagen de confrontación, pero quiero recordar que Ciudadanos ha tenido dos salidas de concejales por falta de entendimiento. O la situación del PP, con todos los concejales imputados.

-Fernando Giner la definió como catalanista. ¿Está de acuerdo?

-Debe haber pocas personas en el Partido Socialista más alejadas que yo de ese tema. Me declaro profundamente socialista, independientemente del lugar donde vivan. Las posturas independentistas defienden algo que está en la antítesis de la izquierda, que son los privilegios por el lugar donde hayas nacido. Amo las tradiciones de Valencia, pero a nivel de gestión y servicios públicos quiero lo mismo para un trabajador extremeño que para un catalán o un valenciano.

-Sí que es cierto que este gobierno ha dado subvenciones a entidades que defienden esas ideas.

-La derecha está intentando focalizar estas elecciones por su falta de proyecto de ciudad en fantasmas del catalanismo que no existen. No hay más que una estrategia electoral.

-Pero sí han dado subvenciones.

-Tantas como las que dio María José Català cuando era consellera de Educación a las mismas entidades.

-¿Hay que culpar a alguien en el Ayuntamiento de lo que ha pasado estas Fallas?

-Es inmaduro si algún concejal o partido político le echa la culpa a otro. El ciudadano lo que pide son soluciones a problemas que sufre la ciudad. Me presento para ser alcaldesa y solucionar esos problemas, no a escudarme en las competencias que tiene cada partido. Las fotos que hemos visto estos días de los Santos Juanes o la Lonja, ni los falleros están cómodos. Propongo una reunión de todas las concejalías y falleros para llegar a una solución sobre ese conflicto, aplicando mano dura a las comisiones que no cumplan con el bando fallero.

-Dice la oposición que no sabe gestionar el presupuesto.

-Lecciones de la derecha sobre la gestión de los recursos municipales no podemos aceptar y sólo daré algunos datos. Hemos reducido la deuda un 52% saliendo del Plan de Ajuste, aumentando los ingresos sin subir los impuestos, poniendo un servicio de Inspección para aflorar 29 millones de fraude fiscal estos cuatro años. Gestionamos mejor con las empresas que contratamos.