El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el homenaje a las víctimas de la dana. AFP

Sánchez se queda sin escudo

Mazón era el gran trofeo del PP que quedaba por caer; un disgusto para el PSOE, que se queda a la intemperie y sin asumir aún ninguna responsabilidad por la dana del 29-O

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:53

Un minuto después de que Carlos Mazón anunciara su dimisión para convertirse en presidente de la Generalitat en funciones, se activó en las 'stories' ... de Instagram una cadena para que pasara el siguiente con el deseo de que pusiera sus barbas a remojar: «Ahora te toca ahí». Un mandato directo sobre una foto en blanco y negro de un rostro huesudo, envejecido por las sospechas de corrupción y limpio de barro tras la huida hace un año de las calles de Paiporta ante la indignación general. La cobardía nunca fue tan rentable en una gran tragedia. Ese rostro, que transita de red social en red social no es otro que el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha quedado en cuestión de horas sin el parapeto de Mazón, centro de todas las críticas por la gestión de una dana que segó la vida de 229 personas.

