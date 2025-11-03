Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Mazón, este lunes, en el Palau de la Generalitat valenciana. AFP

El «ya no puedo más» de Carlos Mazón

El todavía president en funciones ataca al Gobierno, pero admite sus «errores»: «Viviré con ellos toda mi vida. Pido perdón»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:30

El ánimo de Carlos Mazón para resistir al frente del Consell valenciano después de la dana duró exactamente un año y cinco días. A las ... nueve y diez de la mañana de este lunes compareció en el Palau de la Generalitat un hombre roto, perseguido por sus errores el 29 de octubre de 2024 y señalado como el principal culpable de una riada que dejó 229 fallecidos. «Ya no puedo más», fue su confesión más sincera. En su declaración institucional, sin preguntas, hubo autocrítica, sí, pero también ataques contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que Mazón culpó de no haberle proporcionado datos fiables el día de la tragedia y luego, de haber entorpecido la labor de la reconstrucción.

