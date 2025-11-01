Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón, con gesto serio, durante el funeral de las víctimas de la dana en Valencia. EFE

Los errores de Mazón

Sánchez siempre podrá interpelar al jefe del Consell sobre qué hacía en la tarde de la dana del 29-O y la respuesta nunca será mejor que la pregunta

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

La tragedia de la dana del 29 de octubre de 2024 tiene varias aristas, una de las más importante la política, que engloba desde la ... gestión hasta las responsabilidades de unos dirigentes que no estuvieron a la altura de una catástrofe nunca vista en España y que reconoce hasta la fecha 229 víctimas mortales -la jueza que instruye el caso analiza cinco posibles fallecidos más-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  3. 3

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  4. 4 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  5. 5 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes
  6. 6 Intenta estafar a un narco con 27.000 euros falsos y acaban los dos en prisión
  7. 7

    Los felices domingos del Rausell
  8. 8

    La incertidumbre se adueña del Palau aunque Mazón se resiste a dimitir
  9. 9

    La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana
  10. 10

    Más coches, adelantar la implantación a 2027 y llegar a más barrios, exigencias de la oposición para aprobar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los errores de Mazón

Los errores de Mazón