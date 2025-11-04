Adelanto electoral en la Comunitat: el PSPV de Morant no despega, Compromís resurge y Vox está en su 'prime'

El escenario político en la Comunitat Valenciana ha variado y la dimisión de Mazón como presidente de la Generalitat abre un horizonte electoral en ... el que los procesos se aceleran. La dana del 29 de octubre de 2024 significó un cambio de posiciones en el tablero político. El PP venía de una ruptura no traumática con Vox y se veía en disposición de aumentar su respaldo, mientras que la oposición trataba de mantenerse con la apuesta invisible del PSPV por la ministra Diana Morant y el anonimato de Compromís, donde Joan Baldoví se había convertido en el gran fiasco de la legislatura por su escaso protagonismo. La riada del 29-O lo ha cambiado todo.

Los acontecimientos que se prevén no descartan una convocatoria electoral para principios de la primavera si el PP es incapaz de resolver sus líos internos para arrancar un proceso de transición. En primer lugar debe encontrar un presidente o presidenta que acate las condiciones y en segundo lugar, y más importante, que cuente con el beneplácito de Vox, que ya ha advertido a Feijóo que no aceptará «lentejas» en la negociación.

En este momento, y así lo atestiguan las encuestas, si existe un partido político en franca proyección es Vox, que ha sabido atrapar el voto joven, la franja entre 18 y 29 años. La encuesta de GAD 3 para LAS PROVINCIAS apuntaba un ascenso de 13 a 20 escaños para la formación de Abascal, al que le vale la marca y la política nacional más allá del nombre de los candidatos.

Vox tiene la sartén por el mango. Sólo apoyará la propuesta de transición del PP valenciano si el rédito que obtenga le compensa. No va a aceptar a cualquiera y sabe que, en unas hipotéticas elecciones, la ganancia será mayor para sus filas. Por eso, los de Abascal no tienen miedo y siguen una hoja de ruta en la que no tienen que hacer un esfuerzo mayor al del discurso de su líder nacional. En Valencia, transitan con nombres de segunda fila excepto algún fogonazo puntual, y su último movimiento ha sido darle más protagonismo a Vicente Barrera, con el que podrían apostar con garantías a la presidencia de la Generalitat. Ahora mismo, de los tres partidos con representación parlamentaria en Les Corts, el mayor viento a favor es para Vox, que no para de mejorar los resultados encuesta tras encuesta.

Hace tiempo que el gobierno de la Generalitat se juega por bloques, derecha e izquierda. Los sondeos, por ahora, mantienen la ventaja en la suma de PP y Vox, especialmente porque la caída de los primeros, muy dañados por la gestión de la crisis de la dana, se compensa con el auge de sus hipotéticos socios de gobierno.

En el otro bloque, la debilidad de los socialistas es evidente en función de los resultados de los sondeos electorales. La apuesta del PSPV por Diana Morant no avanza a pesar de que durante los primeros meses tras la dana impulsaron una campaña denominada 'Volem votar', con la que comparecían en las manifestaciones, pero que no caló en electorado valenciano.

Morant, que insiste en su agenda en la Comunitat, no alcanza los niveles de popularidad que en cambio sí que ha logrado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se ha sabido hacer un hueco importante desde la presencia que le otorga su cargo. En términos políticos, la persona con mayor visibilidad en el funeral de Estado por las víctimas de la dana fue Bernabé, que en todo momento estuvo al lado de los afectados con un protagonismo exagerado en la relación con los Reyes. De esta manera, se aprovechó del mal trago que pasó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el acto bajo los reproches de los familiares de las víctimas y anuló también la presencia de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que no pudo pisar las cercanías de Mazón ni tener presencia en su ciudad en un acto organizado y controlado por el Gobierno. Catalá, de la mano de Núñez Feijóo, que también estaba presente, se mantuvo en segundo plano ante la que estaba cayendo.

En las filas socialistas hay quien apunta que la oportunidad es única y que si se necesitan tomar medidas extremas para poder recuperar la gobernabilidad de la Comunitat, hay que hacerlo. Y esas medidas no son otras que apostar claramente por Bernabé como cabeza de lista en un hipotético adelanto electoral y sacrificar a una Diana Morant que no ha sido el revulsivo esperado. La opción de encumbrar a Bernabé, que estaba llamada a ser el cartel electoral al Ayuntamiento, se maneja en los mentideros socialistas más como un deseo que como una realidad. El tránsito ante una convocatoria electoral de momento no parece inmediato, por lo que hay opciones que todavía podrían ser posibles. No hay que olvidar la clave Pedro Sánchez, que es difícil que baje a la ministra del pedestal de futura candidata cuando es su apuesta personal.

La última pata de la mesa en este adelanto electoral es Compromís, uno de las formaciones más interesadas en la celebración inmediata de los comicios al sentir que ha recuperado el pulso tras un inicio de legislatura anodino y con Joan Baldoví muy por debajo de la expectativas creadas tras su vuelta desde Madrid.

El partido que mejor se mueve en el barro político es Compromís, como ya demostró en su día la que fuera su referente Mónica Oltra, que con una camiseta con la cara de Camps fue capaz de darle una vuelta de 180 grados a la forma de vender la manera de hacer política. Desde aquel día, todos, sean del partido que sean, son hijos de Oltra y su política espectáculo. Incluso Mazón lo ha sido.

Compromís ha visto como la dana le ha regalado de nuevo visibilidad y un escenario propio, alentado desde las redes sociales, para recuperar el terreno perdido en los últimos comicios. Por eso Baldoví no quiere dejar pasar este momento para reeditar un Botánico aunque de momento al PSPV le falta consistencia.