Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes reparte más de 126.488 euros entre dos jugadores y toca en un municipio de solo 2000 habitantes
La ministra Diana Morant. EP/ROBER SOLSONA

Adelanto electoral en la Comunitat: el PSPV de Morant no despega, Compromís resurge y Vox está en su 'prime'

El partido de Abascal domina la partida e incluso baraja un mayor botín en unas elecciones en primavera que en un Consell negociado ahora con Feijóo

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:49

Comenta

El escenario político en la Comunitat Valenciana ha variado y la dimisión de Mazón como presidente de la Generalitat abre un horizonte electoral en ... el que los procesos se aceleran. La dana del 29 de octubre de 2024 significó un cambio de posiciones en el tablero político. El PP venía de una ruptura no traumática con Vox y se veía en disposición de aumentar su respaldo, mientras que la oposición trataba de mantenerse con la apuesta invisible del PSPV por la ministra Diana Morant y el anonimato de Compromís, donde Joan Baldoví se había convertido en el gran fiasco de la legislatura por su escaso protagonismo. La riada del 29-O lo ha cambiado todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  3. 3

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  4. 4

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  5. 5

    Los jugadores rechazan a Corberán
  6. 6

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  7. 7

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  8. 8

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»
  9. 9

    La verdad sobre el vídeo de Utiel que Vilaplana ha contado a la jueza de la dana: «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa»
  10. 10 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Adelanto electoral en la Comunitat: el PSPV de Morant no despega, Compromís resurge y Vox está en su 'prime'

Adelanto electoral en la Comunitat: el PSPV de Morant no despega, Compromís resurge y Vox está en su &#039;prime&#039;