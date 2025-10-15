Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Francis Puig, a su llegada a la Ciudad de la Justicia Jesús Signes

El PP pide la dimisión de Ximo Puig tras abrirse juicio oral a su hermano

Los populares consideran que el caso de Francis Puig entronca con el de Ábalos y demuestra que «la corrupción está en el ADN de los socialistas valencianos»

Burguera

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:58

El síndic del PP en Les Corts y secretario general de los populares en la Comunitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado este miércoles que el ... expresidente Ximo Puig asuma responsabilidades políticas después de la decisión judicial de sentar a su hermano en el banquillo. Francis Puig deberá abonar una fianza de casi 150.000 euros tras la decisión de abrirle juicio oral por estafa y falsedad documental para cobrar subvenciones entre 2015 y 2018, años en que su hermano presidía la Generalitat de la que cobró las ayudas judicializadas. Desde la izquierda valenciana se habla de Puig, Francis, como el caso «de un empresario», según ha señalado el sindic de Compromís, Joan Baldoví, además de resaltar que en el banquillo no se sentará ningún miembro de aquel Consell presidido por el líder socialista mientras la empresa que dirigía uno de sus hermanos presuntamente estafaba y falsificaba documentación relativa a una actividad empresarial que utilizaba facturas que también señalan a otro hermano del expresidente y a otros familiares.

