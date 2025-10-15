El PP pide la dimisión de Ximo Puig tras abrirse juicio oral a su hermano

El síndic del PP en Les Corts y secretario general de los populares en la Comunitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado este miércoles que el ... expresidente Ximo Puig asuma responsabilidades políticas después de la decisión judicial de sentar a su hermano en el banquillo. Francis Puig deberá abonar una fianza de casi 150.000 euros tras la decisión de abrirle juicio oral por estafa y falsedad documental para cobrar subvenciones entre 2015 y 2018, años en que su hermano presidía la Generalitat de la que cobró las ayudas judicializadas. Desde la izquierda valenciana se habla de Puig, Francis, como el caso «de un empresario», según ha señalado el sindic de Compromís, Joan Baldoví, además de resaltar que en el banquillo no se sentará ningún miembro de aquel Consell presidido por el líder socialista mientras la empresa que dirigía uno de sus hermanos presuntamente estafaba y falsificaba documentación relativa a una actividad empresarial que utilizaba facturas que también señalan a otro hermano del expresidente y a otros familiares.

La apertura de juicio oral a Francis Puig ha sido relacionada, por parte del PP, con el proceso abierto contra el exministro Ábalos, que fue número dos de las listas por Valencia a las últimas elecciones y abanderó a un sector dentro del partido durante décadas.

«Da ya la sensación de que había un ADN corrupto en el socialismo valenciano en estos últimos años y que si esto lo unimos a los problemas que tiene toda la familia del presidente de España, de Pedro Sánchez, vemos que la trama corrupta es ya muy grande en el PSOE y que la única solución, más allá de que los juzgados investiguen y dictaminen si son culpables o no, es que un presidente de España, con tantos escándalos de corrupción que tiene, no puede seguir al frente y debería convocar elecciones», ha señalado Perez Llorca.

El portavoz popular se ha preguntado si la argumentación del PSPV, que alega que no hay ningún miembro del Consell del Botánico implicado en la trama, «¿Eso no significa que el hermano del presidente Puig podía presentar facturas falsas, podía robar o podría llevarse el dinero porque no era miembro del Consejo? Hombre, yo creo que hay que ser muy exigentes contra la corrupción y, sobre todo, creo que habría que dar explicaciones y que incluso el presidente Puig tendría que dimitir del cargo que ostenta en estos momentos porque su hermano, supuestamente, se llevó dinero de la administración que gobernaba el señor Ximo Puig sin corresponderle a hacerlo. No se puede es escorrer el bulto, como intentan hoy».

«Eso hace Compromís, que siempre tapa los escándalos de corrupción del PSOE y le sigue apoyando a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y vemos que los socialistas valencianos vuelven a hacer lo mismo. La corrupción ya no es importante para ellos. Cuando a ellos les afecta, tienen la piel muy fina y cambian enseguida el criterio. Es un escándalo de dimensiones grandísimas que el hermano de un presidente esté cobrando a su administración dinero que no le corresponde», indica Pérez Llorca