Mazón aplaude la elección por parte de Les Corts de Pérez Llorca como presidente.

Mazón aplaude la elección por parte de Les Corts de Pérez Llorca como presidente. EP

Pérez Llorca, 548 días de presidente para ganarse el puesto de candidato

En los 17 meses que quedan de legislatura, el nuevo jefe del Consell debe convencer a Génova y Vox de que puede ser el cartel electoral del PP en 2027

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:34

Les Corts eligieron ayer a Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente electo de la Generalitat a la espera de ser ratificado con el ... nombramiento en el BOE como primer paso. El PP construye de nuevo la casa por el tejado, ya que el jefe del Consell -la solución de urgencia tras la crisis abierta por la dimisión de Carlos Mazón- inició ayer un periodo de prueba para calibrar si dentro de 17 meses -salvo adelanto electoral- reúne las condiciones necesarias para ser el cartel electoral del PP que mantenga el gobierno de la Generalitat, siempre con el apoyo de Vox desde que la política española saltó de los partidos a los bloques ideológicos. La última vez que sucedió, que fue con la salida de Camps y la llegada de Alberto Fabra, todo terminó con la derrota electoral y la llegada del Consell del Botánico. El objetivo para los populares es que no vuelva a pasar lo mismo.

