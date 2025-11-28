Pérez Llorca, 548 días de presidente para ganarse el puesto de candidato

Les Corts eligieron ayer a Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente electo de la Generalitat a la espera de ser ratificado con el ... nombramiento en el BOE como primer paso. El PP construye de nuevo la casa por el tejado, ya que el jefe del Consell -la solución de urgencia tras la crisis abierta por la dimisión de Carlos Mazón- inició ayer un periodo de prueba para calibrar si dentro de 17 meses -salvo adelanto electoral- reúne las condiciones necesarias para ser el cartel electoral del PP que mantenga el gobierno de la Generalitat, siempre con el apoyo de Vox desde que la política española saltó de los partidos a los bloques ideológicos. La última vez que sucedió, que fue con la salida de Camps y la llegada de Alberto Fabra, todo terminó con la derrota electoral y la llegada del Consell del Botánico. El objetivo para los populares es que no vuelva a pasar lo mismo.

En estos días, y tras su discurso en la tribuna de Les Corts, se ha visto la habilidad de Pérez Llorca para cerrar un relato que no necesitaba más capítulos. La primera medida, contentar a Vox, que escuchó lo que quería y que recibió a media mañana el sí de Abascal desde Madrid para apoyar la investidura del candidato popular. Pérez Llorca en los últimos días entendió que la clave era no alargar un asunto que no tenía otra salida que verbalizar las concesiones a Vox en las políticas de migración y cambio climático. Populares y voxistas, sin llegar a hablar el mismo lenguaje, empiezan ya a entenderse. Ahora habrá que ver en qué se traduce. No salir investido en la primera votación era el primer paso de futuros problemas.

La ruptura del pacto de gobierno PP-Vox, pocos meses antes de la dana, no fue un drama para Mazón, que incluso se sintió reforzado y con brío para terminar la legislatura en solitario. El agua se lo llevó todo. Ahora el cuento ha cambiado, Vox se dispara en las encuestas sostenido por el voto joven y el PP valenciano está en una posición mucho más vulnerable arrastrado por la crisis de la dana. Pérez Llorca tiene la misión de sostener el mensaje popular y que la sangría entre sus votantes sea la menor posible. Su gestión siempre tendrá un ojo en las encuestas, que serán su salvavidas de cara a las elecciones de 2027. Unos datos buenos -un descenso de escaños asumible- multiplicaría sus opciones para ser el número uno de la lista.

El de Finestrat tiene la oportunidad de su vida en los 17 meses que quedan de legislatura y cuenta a favor con que la preferida de Génova, que no era otra que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, sigue aferrada a un proyecto de ciudad que no quiere abandonar. Catalá, según los sondeos, asegura la victoria en el Cap i Casal, por lo que Pérez Llorca puede tener garantizada la candidatura si de aquí a mayo de 2027 no comete ningún error o no surge un mirlo blanco entre los populares que asegure mejorar los resultados que el dirigente alicantino. Los pasos que se den en el próximo congreso regional del PP despejarán todas las dudas abiertas.

La victoria electoral no está en manos del PP, sino de Vox, que es la pieza clave en un futuro pacto de gobierno donde el minoritario, que reducirá diferencias con los populares, tiene la sartén por el mango en un acuerdo de coalición o de apoyos puntuales.

Además, y como punto a favor también para el presidente electo de la Generalitat, el principal partido de la oposición no termina de arrancar en los sondeos electorales que se proyectan en la Comunitat Valenciana con una Diana Morant sin trascendencia para el gran público, que tiene como referente a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha ocupado el hueco mediático en el que no se ha sabido ubicar la ministra de Ciencia y Universidad en la resaca de la catástrofe del 29 de octubre. Otra cosa es que a última hora, los socialistas sacrifiquen a Morant en favor de Bernabé. Tampoco hay que perder de vista la situación del exministro valenciano José Luis Ábalos, recién entrado en prisión, y cuya situación deberá explotar el PP para contrarrestar el mensaje de la oposición sobre el relato de Mazón, del que todavía quedan muchos capítulos por contar y que Pérez Llorca, en función de la intensidad, tendrá que abordar desde su cargo de presidente de la Generalitat. El «perdón» a las víctimas por encima de todo lo demás es un cambio de estrategia de manual.

Al margen de los puntos a favor hay un riesgo, que la necesidad de contentar a Vox se transforme en una pérdida de identidad y principios, algo que decepcione a esa parte del votante del PP que prima la moderación frente al extremo, por lo que el nuevo presidente deberá tener la habilidad de navegar entre esas dos aguas.

Pérez Llorca tiene desde hoy 548 días por delante para convencer a Génova que no hace falta buscar más y para ello deberá lidiar con Vox, mantener un respaldo electoral, unir a aquellos que entendían que Mompó era el proyecto y consensuar a Catalá de que es posible gobernar Valencia y la Comunitat.