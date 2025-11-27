El PP saca la artillería de la corrupción contra el PSOE: Ábalos, el CNIO y el comisionado de la dana

Fernando Pastor, en nombre del PP, ha sido el último en participar en la sesión matinal de Les Corts en este pleno de investidura de ... Pérez Llorca. Pastor se postula como próximo portavoz del grupo parlamentario. En alguna de sus intervenciones previas había sido muy crítico con una supuesta politización de las víctimas de la dana. «La bravuconería y el insulto ya lo ponen otros», indicó respecto al papel de la oposición.

Del PP quiso destacar el discurso del candidato, «tranquilo, sosegado», frente a los intentos de una oposición por desestabilizar a lo largo de la legislatura. Pastor habló de la «solvencia y su trabajo» en Finestrat, de su «humildad» y «pragmatismo». Adelantó que no será fácil por el «cortoplacismo y la venganza» de los dos partidos que no pudieron revalidar el Botánico. Frente a esto destacó las capacidades del futuro presidente para llegar a acuerdos. «La oposición no la dirigen ustedes, ni la ministra Morant, que ya se habrá marchado a Madrid, mi olfato me dice que es Pedro Sánchez».

Aprovechó para recordar la negativa de Diana Morant a cogerle el teléfono al que fuera vicepresidente Gan Pampols cuando le llamaba para colaborar en la reconstrucción y ayudar a las víctimas. Y esto casi al mismo tiempo que defendía la actuación del comisionado de la dana que ha vivido 40 años con un título falso. Pastor ha recordado la corrupción de José Luis Ábalos -«no hace falta más aclaración que decir su nombre»- y la investigación abierta en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológica (CNIO), dependiente de la propia Morant.

Del mismo modo, recordó la hipocresía de Morant y, en definitiva el desconcierto del PSPV, al prometer primero su apoyo a los Presupuestos, luego barajar una moción de censura y ahora, por último, elecciones.