Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
Pastor, con la presidenta de Les Corts, en una imagen de archivo. Efe/Biel Aliño

El PP saca la artillería de la corrupción contra el PSOE: Ábalos, el CNIO y el comisionado de la dana

Fernando Pastor arremete contra el desconcierto de los socialistas: primero dijeron que apoyarían los Presupuestos, luego hablaron de moción de censura y ahora piden elecciones

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:54

Comenta

Fernando Pastor, en nombre del PP, ha sido el último en participar en la sesión matinal de Les Corts en este pleno de investidura de ... Pérez Llorca. Pastor se postula como próximo portavoz del grupo parlamentario. En alguna de sus intervenciones previas había sido muy crítico con una supuesta politización de las víctimas de la dana. «La bravuconería y el insulto ya lo ponen otros», indicó respecto al papel de la oposición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  8. 8 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  9. 9 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PP saca la artillería de la corrupción contra el PSOE: Ábalos, el CNIO y el comisionado de la dana

El PP saca la artillería de la corrupción contra el PSOE: Ábalos, el CNIO y el comisionado de la dana