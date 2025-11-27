Lo que Vox espera de Pérez Llorca, el candidato a president

El partido de Santiago Abascal ha anunciado que decidirá su voto en el pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca a partir de la intervención ... que realice a partir de las 11.00 horas el candidato a president. Algunas fuentes de Vox aseguran que existen hasta tres versiones del discurso del síndic de esta formación, José María Llanos, y que a partir de lo que el dirigente popular garantice en su intervención, se elegirá una y no las otras.

¿Qué espera Vox? El partido de Abascal ha venido dejando razonablemente claras cuáles son sus exigencias para votar a favor de la investidura de Pérez Llorca, más allá de que en esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido en 2023, no haya habido fotos de reuniones ni un documento que explicite condiciones irrenunciables. Vox quiere que el PP asuma el rechazo al Pacto Verde Europeo y al dogmatismo climático. Y por eso, este mismo miércoles se felicitaba de la carta remitida por la Generalitat a la vicepresidenta tercera, Sara Aaegesen, en la que se insta al Gobierno de España a diseñar un plan nacional de soberanía energética que garantice que la política nacional «quede exenta de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales».

«La política climática de España tiene que dar un giro de 180 grados, cualquier paso que vaya en esa dirección, bien está», ha afirmado el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo.

Vox también quiere que se explicite el rechazo a las políticas migratorias del Gobierno de Sánchez, y en particular, del reparto de cuotas de inmigrantes entre CCAA. «Pedro Sánchez es el mayor responsable de que hoy la criminalidad esté disparada y de que estemos sufriendo una invasión de inmigración ilegal», ha proclamado en alguna ocasión Ignacio Garriga, que vincula permanentemente inmigración ilegal con aumento de la delincuencia.

Vox acusa a Sánchez de que «estemos sufriendo una invasión de inmigración ilegal»

En uno de los últimos debates en el Congreso, el líder de Vox, Santiago Abascal, se dirigió directamente a Alberto Núñez Feijóo para preguntarle si aceptaría la construcción de presas y diques en la Comunitat para evitar o minimizar el daño de riadas como la del 29-O. La respuesta del PP fue positiva, por lo que cabe esperar algún compromiso de Pérez Llorca en ese sentido.

Vox ha venido haciéndose fuerte en lo que va de legislatura –tal y como demostró para aprobar los últimos presupuestos– en el rechazo de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), para la que logró un recorte del 25% de su presupuesto, en las subvenciones nominativas a patronal y sindicatos y en el rechazo de las políticas basadas en ideología de género. También en el avance de las reformas fiscales impulsadas hasta la fecha por el Consell.

Abascal, ante el pleno del Congreso, ya comprometió el respaldo de su partido a un Consell que vaya «con todo» contra el Gobierno de Sánchez. Pérez Llorca tendrá que explicitar ese rechazo a las políticas del Ejecutivo central para amarrar el apoyo de Vox a su investidura. Necesita 50 votos para salir elegido en primera votación.