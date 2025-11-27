Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José María Llanos, síndic de Vox en Les Corts. Efe

Lo que Vox espera de Pérez Llorca, el candidato a president

Quiere un rechazo sin concesiones del dogmatismo climático y las políticas migratorias del Gobierno y avanzar en la reforma fiscal

JC. Ferriol Moya
Burguera

JC. Ferriol Moya y Burguera

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

El partido de Santiago Abascal ha anunciado que decidirá su voto en el pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca a partir de la intervención ... que realice a partir de las 11.00 horas el candidato a president. Algunas fuentes de Vox aseguran que existen hasta tres versiones del discurso del síndic de esta formación, José María Llanos, y que a partir de lo que el dirigente popular garantice en su intervención, se elegirá una y no las otras.

