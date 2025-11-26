Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juanfran Pérez Llorca, ante los medios de comunicación. Efe

Pérez Llorca, una investidura eclipsada por Mazón pero con el voto de Vox encauzado

PSPV y Compromís aprovecharán las últimas novedades del 29-O para poner en duda la capacidad de gestión del PP

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:59

Comenta

Juanfran Pérez Llorca se somete este jueves al debate más importante de su carrera política. A partir de las 11 de la mañana, el ... dirigente popular defenderá ante el hemiciclo su candidatura a la presidencia de la Generalitat. Para ser investido en primera votación, ya se sabe, necesita del apoyo de al menos 50 diputados de la Cámara. El acuerdo con Vox parece garantizarle ese respaldo, a cambio, eso sí, de compromisos claros y 'presupuestados' en defensa de principios políticos vinculados al rechazo del Pacto Verde Europeo o de la inmigración ilegal. También con la construcción de presas y diques, utilizando las palabras pronunciadas en el Congreso de los Diputados por Santiago Abascal.

