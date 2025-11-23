Pérez Llorca, ante un mandato al esprint Análisis. Afronta un escenario endiablado en el que debe pisar el acelerador de la gestión y al mismo tiempo bajar el diapasón de una legislatura de choque

JC. Ferriol Moya Valencia Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:27 Comenta Compartir

Juanfran Pérez Llorca será elegido el próximo jueves president de la Generalitat en primera votación si consigue sumar los 50 votos necesarios que marcan la mayoría absoluta de Les Corts. Para ello necesita contar con el apoyo de los 13 diputados de Vox, que sumados los 40 del grupo popular le garantizan la elección. Desde uno y otro partido se viene reconociendo la sintonía en las negociaciones. Ese hecho, unido a que el propio dirigente popular haya presentado su candidatura a la investidura, es el que deja entrever que el acuerdo entre ambas formaciones es un hecho.

Pérez Llorca tiene ante si una carrera de velocidad en la que tiene que afrontar no pocos obstáculos, adoptar decisiones clave y gestionar la salida de la crisis generada por la gestión de la dana. Estas son algunas de las principales claves que tendrá ese mandato.

Los plazos Sin margen ni para los 100 días de gracia

A partir de la toma de posesión del cargo, la semana siguiente si no hay novedad, y del nombramiento del nuevo Consell, Pérez Llorca inicia un mandato de un año y medio, que es el tiempo que queda como máximo hasta las elecciones autonómicas de 2027. 18 meses, que en realidad serán bastantes menos, para tratar de darle la vuelta a la dinámica instalada en el Consell como consecuencia de la gestión de la dana del 29 de octubre y las 229 víctimas mortales que dejó aquella tragedia. Una carrera al esprint, tanto por el escaso margen hasta la cita con las urnas como porque el dirigente popular se juega sus opciones de ser el cartel de los populares en las elecciones autonómicas. En realidad, Pérez Llorca tiene seis o siete meses para cambiar la dinámica del Consell, para pasar página de la agenda de Mazón el 29-O y para que la dana deje de monopolizar el debate político. Meses en los que debe bajar el diapasón de una legislatura que, en los últimos trece meses, se ha conducido por la bronca permanente.

El gran objetivo La reconstrucción como prioridad

Se vio claro desde el mismo 30 de octubre de 2024, cuando la cifra de víctimas mortales comenzó a crecer y cuando las imágenes permitieron comprobar la tremenda dimensión de la catástrofe. La administración autonómica no puede permitirse el lujo de no dedicar toda la legislatura a la reconstrucción de las zonas afectadas por la riada. No hay nada nás importante que tratar de devolver la normalidad a quien lo ha perdido todo, familia, amigos, casa, trabajo, recursos. De hecho, tener un Gobierno autonómico encuentra en situaciones como ésta su razón de ser. Acelerar la llegada de ayudas y la recuperación de infraestructuras, de la misma manera que se exige al resto de administraciones públicas que cumplan con sus obligaciones. Que la reconstrucción siga siendo la prioridad es innegociable.

Una necesidad Pasar página de la agenda de Mazón el 29-O

En términos políticos, Pérez Llorca y su Consell necesitan que la investigación judicial de la dana avance, y que supere las incógnitas que todavía rodean la agenda de Carlos Mazón el 29 de octubre. El futuro president, si es elegido, debe encontrar la forma de poner una línea que supere esa etapa, con los responsables que la jueza de Catarroja considere oportunos, y la acción del nuevo Consell. No hacerlo significará seguir arrastrando permanentemente la sombra de una gestión que no fue acertada, y que a juicio de la encargada de la instrucción judicial merece además reproche penal. El nuevo Consell debe poner distancia.

Relación con Sánchez ¿«Con todo» contra él o buscar acuerdos?

Santiago Abascal, el líder de Vox, ya ha advertido en los últimos días que en el marco de las negociaciones de su partido con el PP para la investidura de Pérez Llorca debe de quedar claro que el nuevo Consell debe de ir «con todo» contra Pedro Sánchez. La relación con el presidente y con su Gobierno constituye una de las incógnitas a desvelar. En una coyuntura política como la actual, con un Sánchez presionado por sus socios, sin mayoría parlamentaria y con frentes judiciales de máxima gravedad –uno de los cuáles ya ha provocado la caída del Fiscal General del Estado–, la calle Génova apuesta por redoblar la presión sobre la Moncloa. Pero la situación de la Comunitat, asfixiada financieramente y obligada a pasar página de la dana, puede no ser la más adecuada para ir permanentemente al choque. Ni aunque lo reclame Abascal.

Financiación autonómica Elevar mucho más la presión sobre el Gobierno

La Comunitat Valenciana arrastra desde 2002 el maltrato de un modelo de financiación, el aprobado ese año y su posterior modificación en 2009, que la sitúa como la peor financiada de todas las CCAA. Esa posición de cola obliga a una beligerancia con el ministerio de Hacienda muy superior a la mantenida hasta la fecha. El discurso de que «ya se reconoce que la región es la peor financiada» resulta más que insuficiente. La exigencia de una financiación adicional, a través de un fondo de nivelación, se h demostrado intrascendente. La falta de financiación de la Comunitat es un tema capital, que requiere más visibilización por parte del Consell. Seguir al dictado de la dirección nacional del partido no ha dado resultados hasta la fecha. Y participar en las conferencias de presidentes y en los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha permitido fotos de grupo que no han resuelto los problemas. «Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo», dijo Einstein.

El otro déficit valenciano La relación con el ministro de las Infraestructuras

Óscar Puente estuvo este pasado jueves en Valencia, en un acto convocado por la plataforma quiero corredor, del que salió como pudo después de no querer comprometerse con los plazos. Con unas Cercanías a paso de tortuga, cuando no directamente averiadas, un corredor al que le cuesta tener fecha definitiva de finalización y una estación central de nuevo retrasada, el ministro de Transportes sigue más atrapado en ese papel de agitador de redes sociales que comprometido con las necesidades de la Comunitat Valenciana. El empresariado valenciano sigue presionando y el Gobierno valenciano debe arroparle a la hora de exigir plazos concretos y compromisos que se cumplan. Y ese objetivo trasciende de coyunturas políticas y electorales.

Valenciano La AVL, ¿cambio de nombre? ¿Recorte del presupuesto?

Carlos Mazón anunció en el último debate de política general una propuesta para cambiar el nombre de la AVL por el de Acadèmia de la Llengua Valenciana. Está por ver si Pérez Llorca, valencianohablante, ratifica la propuesta en su debate de investidura. Esa propuesta y, en definitiva, la actitud del Consell con la entidad normativa del valenciano, a la que recortó presupuesto para este 2025 de la mano de la exigencia de Vox para apoyar los presupuestos.

Propuesta estrella ¿Bajar más impuestos o frenar la reforma fiscal?

Antes del 29-O la propuesta estrella del Consell fue una reforma fiscal por la que se derogó la tasa turística, se bonificó el impuesto de Sucesiones y Donaciones y se rebajó el tipo de las Transmisiones Patrimoniales. Una reforma completada después con varias deducciones en IRPF y que permitió a aquel Consell hacer bandera de la bajada de impuestos. El nuevo president tendrá en su mano profundizar en esa senda, aún a pesar de las críticas por la parte que afecta a las rentas más altas, o modificarla. En la Comunitat Valenciana, las rentas a partir de 62.000€ son las que más pagan en IRPF de toda España. Avanzar en reforma fiscal debería ser prioridad. La reforma pendiente es la escala del IRPF.

Anuncio Presentar y aprobar presupuesto para 2026

Pérez Llorca ya ha dejado entrever que tiene la intención de aprobar en el Consell anteproyecto de ley de presupuestos para 2026. Necesitaría el respaldo de Vox para aprobarlos, y en todo caso tendrá que prorrogar algunas semanas el de 2025, porque está fuera de plazo para aprobar unas cuentas nuevas antes de que acabe el año. La consellera de Hacienda Ruth Merino proclamó hace pocas fechas que tenía preparado ese anteproyecto de ley. Y los agentes sociales ya han mostrado su disposición a negociar las nuevas cuentas.

Sintonía Vox, fuera del Consell pero colaborador necesario

Génova designó a Pérez Llorca candidato a la investidura por las sobradas pruebas que había aportado de su capacidad de negociación, en general, y con ese partido en particular. Pero Vox no es un socio fácil. Pone sus condiciones, aunque no se conocen con detalle, y exigirá que se cumplan. En materia de rechazo al Pacto Verde, a la inmigración ilegal o al catalanismo. Parece poco probable que Vox vaya a pedir volver al Consell, con el evidente éxito que le supuso su salida en verano de 2024. Pero su voto seguirá siendo indispensable para sacar adelante iniciativas en Les Corts.

Presidencia Una sala de máquinas mucho más preparada

Es un secreto a voces. Pérez Llorca trabaja ya en el diseño de un equipo, el del área de Presidencia de la Generalitat, mucho más dotado de recursos, de capacidad de reacción y de iniciativa política. Punto y final a las políticas de recorte del gasto que debilitaron el núcleo duro del Consell. Se busca un 'killer' para encabezar una estructura compacta, más vertical, que lidere el diseño de la acción política y que refuerce la figura del president de la Generalitat.

¿Y la oposición? Dialogar o seguir al choque con PSPV y Compromís

La presión de la calle, unida a la ejercida por PSPV y Compromís, ha sido determinante para forzar la caída de Mazón como president de la Generalitat. Una nueva etapa puede permitir al president buscar o no un cambio en esa relación. No parece fácil, con la proximidad de las elecciones autonómicas, que Pérez Llorca vaya a lograr acuerdos para rebajar la crispación o para renovar los órganos estatutarios. Al menos quizá Joan Baldoví vuelva a dirigirse al president del Consell 'de usted'.

Diputado raso ¿Y el papel de Mazón el resto de legislatura?

Carlos Mazón ha dimitido como president, pero no como diputado. Mantiene su escaño, y con ello, el aforamiento que impide a la jueza de Catarroja imputarle por la gestión de la dana. Está por ver qué papel tendrá en lo que queda de legislatura el aún president, si acudirá o no con regularidad a los plenos, o si optará por un perfil bajo, casi invisible. Se da por hecho que la presencia de Mazón en el hemiciclo supondrá un motivo de agitación para los grupos de la oposición, motivo por el que es posible que opte por no regalarles esa excusa.

Dirección nacional Génova, con la vista puesta en Pérez Llorca

El PP ha confiado en Pérez Llorca para la investidura como president. Pero guarda en silencio la decisión sobre el cartel electoral autonómico para 2027, mientras mantiene en la manga el as de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. El futuro president, con permiso de Vox, tiene muchas posibilidades de conseguirlo, aunque sólo fuera por la reiterada negativa de la primera edil de abandonar la política local. Y porque Pérez Llorca dispone de un año y medio –algunos meses menos en realidad– para ganar visibilidad y conocimiento público, y para pasar página de la gestión política de la dana.

¿Elecciones? El incierto horizonte que decide Sánchez

La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos agita estos días el debate político y vuelve a situar a Pedro Sánchez y su Gobierno en una situación crítica debido a la defensa que hizo antes, durante y después de juicio, del citado fiscal general. Un golpe a un Gobierno que viene arrastrando una obvia debilidad parlamentaria, que se suma a procesos judiciales que afectan al entorno familiar del presidente -su mujer y su hermano- y al núcleo duro del partido bajo su mandato, con Santos Cerdán acorralado por las supuestas comisiones del 2% y las alegrías de Paqui, su mujer, en El Corte Ingles. Y con un José Luis Ábalos para el que Anticorrupción pide 24 años de cárcel. ¿Puede Sánchez adelantar las generales? La dinámica exhibida hasta el momento dice que no, que antes al contrario, le reforzará en su posición. Pero ese escenario puede alterar los tiempos.

Liderazgo El PPCV, a la espera de su congreso

Primero el Consell, y luego el partido. Núñez Feijóo confirmó hace pocas fechas que Carlos Mazón también abandonará la presidencia del PP valenciano. Una confirmación que, no por esperada, deja de resultar significativa. Génova se inclina por una solución transitoria en la que el secretario general del partido, que es el número dos en el organigrama, asuma la presidencia regional hasta la celebración de un congreso que elija nueva dirección. Y pese al runrún sobre el nombramiento de una gestora o el adelanto del congreso regional, todo apunta a que Pérez Llorca, que es el secretario general, asumirá junto a la presidencia de la Generalitat la del PP valenciano. ¿Y el congreso? La campaña de Francisco Camps y sus seguidores para exigir la convocatoria de ese cónclave a corto o medio plazo no encuentra el visto bueno de Génova, que prefiere esperar, como mínimo, a tener una idea clara de quién será el próximo cartel electoral. Porque quien ocupe esa responsabilidad tendrá muchas posibilidades de ser el líder regional. El otro debate que se abrirá, cuando llegue el momento, será el de la elección del nuevo secretario general del PP regional.

Catalá La relación con la alcaldesa de Valencia

El primer apoyo obtenido por Pérez Llorca en el seno del grupo parlamentario popular en su proceso para llegar a la investidura fue el de la alcaldesa de Valencia. Un café la misma mañana de la reunión con sus diputados permitió visualizar la complicidad existente entre la favorita de la calle Génova y el candidato a presidir la Generalitat. Catalá quiere seguir al frente de la alcaldía, y Pérez Llorca está dispuesto a demostrar que es capaz de remontar el terreno cedido durante el último año. De que la colaboración entre ambos se mantenga en los próximos meses, y de que rencillas de otros tiempos se aparquen, puede depender el éxito de ambas empresas.

Temas

Comunidad Valenciana

Reporta un error