El último baile del Consell de Mazón «La dana lo ha cambiado todo y a todos. Se ha visto una manera distinta de trabajar», indica la vicepresidenta Camarero como balance del actual Ejecutivo en un pleno previo a la votación de investidura de Llorca, a la que asistirá el president en funciones

Burguera Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:04 | Actualizado 14:54h. Comenta Compartir

A las 9.50, más de media hora antes de iniciarse el pleno del Consell, llega al Palacio de Fuentehermosa el vicepresidente Vicente Martínez Mus. El primero en acudir al último baile del actual Gobierno autonómico, con Carlos Mazón como president y la actual configuración del Ejecutivo. En 24 horas se celebra la sesión parlamentaria en la que se votará la candidatura de Pérez Llorca para convertirse en nuevo presidente de la Generalitat. A cuentagotas llega el resto del equipo de Mazón: Barrachina, Merino... la furgoneta que ha transportado a la consellera Marian Cano ha aparcado en la misma puerta del palacete. Una docena larga de periodistas y cámaras se habían apostado en las esquinas del Palau para cubrir todas las puertas de acceso por donde podría entrar el president, que finalmente lo hizo a las 10.15 horas, realizó unas declaraciones y entró en la sede presidencial para situarse al frente de ese último baile, el 'last dance' que dicen los americanos incluso cuando un equipo deportivo afronta su última gran competición antes de disgregarse, separarse para siempre. A las 10.30 horas ha comenzado su última reunión.

Pérez Llorca parece tener encauzada la votación. Vox no niega que su predisposición es a convertirle en president a la primera votación este jueves, aunque queda a la espera del discurso. El sindic voxista, José María Llanos, parece estar preparando una réplica a Llorca que cubra todo el abanico posible de intervenciones del dirigente popular. Si les hace mucho caso, algún caso o ningún caso, aunque los populares creen que el candidato, que este miércoles ya circulaba a pronto (a eso de las nueve de la mañana, y viene desde el Finestrat), tiene «claro» lo que debe decir para ganarse el voto de Vox. Si se cumple el guion que incluso la izquierda considera ya escrito, Llorca será elegido por Les Corts president de la Generalitat este jueves. A la espera de que el BOE plasme el nombramiento oficializado por el Rey quedarán los miembros del actual Consell, todos excepto Mazón.

La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, como portavoz del Consell ha anunciado a las 13 horas la firma de convenios: una colaboración para celebrar un rally en Utiel... pero ojo, que en ese momento se ha producido un problema en el sonido de la comparecencia, comienzo con interferencias. Camarero se lo ha tomado con humor. La vicepresidenta ha continuado enumerando los convenios (colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, con Riba-roja para finalizar un centro polivalente cultural, con la Federación de Pilota, parar regenerar viviendas en zonas urbanas...), la revisión de declaraciones de emergencia, autorización de contrataciones, de concesiones de indemnizaciones y la aprobación de decretos.

Camarero ha confirmado que el president Mazón acudirá al pleno en Les Corts este jueves. La vicepresidenta no ha querido pronunciarse sobre esa última reunión en el pleno y ha evitado hacer valoraciones personales ante la pregunta de si ponía la mano en el fuego por Mazón.

«Es obvio que cuando comenzó la legislatura del cambio nadie sospechaba que íbamos a sufrir la mayor catástrofe natural de la historia. La dana lo ha cambiado todo y a todos. El último año ha tenido a la reconstrucción en el día a día y ha provocado una gestión ingente de un Consell que se ha dejado la piel», ha indicado Camarero, quien ha recordado que «no hemos tenido ni una ayuda directa del Gobierno de España. Nuestra prioridad el último año ha sido la dana. La legislatura ha sido la del cambio. Se ha visto una manera distinta de trabajar. Se ha aparcado la ideología».

«Hemos trabajado en la reducción de impuestos, en la implantación de empresas y creación de empleo», ha asegurado Camarero.

La vicepresidenta ha replicado a Bernabé, que ha acusado al Consell, entero, de encubrir a Mazón, reprochando a la socialista que no haya colaborado ni ayudado «para traer todo lo que se necesitó durante las primeras horas de la tragedia de la dana. Nosotros nos hemos dejado la piel por ayudar a los afectados».

«Al PSPV se le ve nervioso. Mañana tenemos un debate de investidura y a ellos no les viene bien. Mientras nosotros estamos en la reconstrucción otros están en la crítica y el nerviosismo porque esa labor destructiva del último año no le está sirviendo de nada», ha indicado Camarero.

La número dos del Consell ha deseado que «ojalá podamos tener una comisión mixta con el Gobierno para agilizar la reconstrucción». Camarero ha insistido en que «el president (Mazón) ha dado explicaciones en Les Corts, en comparecencias muy diversas y hasta en el Congreso, lo que le dejaron». Y así, refiriéndose a Mazón, ha finalizado la última rueda de prensa de este Consell, a la espera de la investidura del nuevo president.

Reporta un error