La Generalitat rechaza la «imposición climática» de Bruselas en vísperas de la investidura de Pérez Llorca Vox valora el escrito remitido por la administración valenciana a Aaegesen en cumplimiento de un acuerdo adoptado por PP y Vox en Les Corts

La Generalitat Valenciana ha remitido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el acuerdo de la Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías de Les Corts Valencianes que el pasado 30 de octubre aprobó, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV y Compromís, instar al Gobierno de España a diseñar un plan nacional de soberanía energética que garantice que la política nacional «quede exenta de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales».

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, «en atención al mandato recogido» en este acuerdo, lo ha remitido por carta al Ministerio de Aagesen, con fecha de este martes, con los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la resolución que son de su competencia --traducidos al castellano-- «para que los tome en consideración». El envío de la carta se produce días antes de que este jueves se celebre el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat.

Vox, que no quiere un acuerdo por escrito con el candidato del PP, ha insistido esta semana en retener el respaldo a su investidura hasta escuchar su discurso el jueves, alegando que tiene que ver «exactamente cuál es la posición y los compromisos» que el candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana asume con los ciudadanos.

El partido presidido por Santiago Abascal quiere asegurarse que el PP cumple íntegramente con sus condiciones, que se concretan en un rechazo a las políticas ecológicas, a la inmigración ilegal y la construcción de presas y diques para evitar nuevas tragedias como la de la dana.

Este miércoles, Vox ha valorado positivamente el contenido de esa carta remitida a la vicepresidenta tercera para pedir que el Gobierno se aleje del «dogmatismo climático de Bruselas».

La resolución aprobada en octubre en la Comisión de Les Corts recoge que ese plan nacional «será ejecutado con carácter urgente por parte de los poderes públicos competentes» y tendrá por objeto «asegurar la soberanía energética de España con todos los medios al alcance para conseguir una energía barata, sostenible, eficiente y limpia que garantice unos precios de la luz asequibles para las familias y las empresas españolas».

Igualmente, insta a alargar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes y analizar la viabilidad de alargar la del resto de instalaciones, así como crear nuevas plantas de energía nuclear «en cantidad suficiente para garantizar la soberanía energética» y considerar esta fuente de energía «libre de emisiones de CO2».

«Nefasta aplicación del Plan Verde»

Otro de los puntos aprobados es el de reconocer públicamente «la creciente inestabilidad del sistema eléctrico español como una consecuencia directa de las politicas de cierre de centrales de generación firme debido a la nefasta aplicación del Pacto verde y la Agenda 2030 sin alternativa de apoyo suficiente».

Además, la resolución incluía «oromover, en el seno de la Unión Europea, la supresión del mercado de emisiones y del mecanismo de asignación de los derechos a través de subasta por su carácter especulativo, ya que lastra la economía y provoca la pérdida de industria y la capacidad productivas esencial de los Estados miembros» y pedía, mientras no se pongan en marcha estas medidas, «destinar el importe integro recaudado por los derechos de emisión de CO2 a rebajar la factura eléctrica de los españoles más necesitados».

Por último, reclamaba instar a la revisión «de manera urgente» del sistema de generación eléctrica en España «para reducir los costes, y garantizar la sostenibilidad de los agentes implicados».

«¿En serio?»

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha hecho alusión a esta misiva durante su intervención en la sesión de control, en la que ha compartido con la cámara el contenido enviada por la Generalitat y ha preguntado: «¿En serio? ¿Su propuesta de política energética se basa en el negacionismo climático y el antieuropeísmo?».

«España ni se lo merece ni se lo puede permitir», ha afirmado Aagesen en la sesión. Posteriormente, en los pasillos del Congreso, la ministra ha reiterado que la Generalitat le ha pedido por carta que el Gobierno se aleje del «dogmatismo climático» europeo. «Pues básicamente que la política energética se aleje del dogmatismo climático» de Bruselas, ha dicho.