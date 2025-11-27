Les Corts elige president a Pérez Llorca
Los diputados del PP y Vox votan a favor del candidato popular que se convierte en el octavo jefe del Consell con año y medio para intentar continuar con la hegemonía de la derecha en Les Corts
Burguera
Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:25
A viva voz, los diputados del PP y Vox han votado sí a la elección de Pérez Llorca como nuevo jefe del Consell. El candidato popular se convierte en el VIII president de la Generalitat. Su objetivo es dar continuidad al Gobierno liderado hasta ahora por Carlos Mazón, que ha acudido en el último momento al hemiciclo para apoyar a su sucesor con su voto.
Por 53 votos frente a 45, Juan Francisco Pérez Llorca se convierte en presidente electo. A la espera de ser ratificado su nombramiento a través del BOE. La semana próxima tomará posesión del cargo en Les Corts. Se ha cerrado la sesión a las 18.10 horas. Mazón aplaudía lentamente y sonriendo a su sucesor. La bancada popular le ha felicitado. El reto de Pérez Llorca es conservar la hegemonía del PP en la Cámara, un liderazgo que depende también de Vox. También ha sido felicitado por la oposición.
