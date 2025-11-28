Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca al inicio del debate, con el escaño vacío de Mazón delante de él. J. Signes

Y Pérez Llorca borró a Mazón

La ausencia del debate del líder del PP y la petición de perdón a las víctimas del candidato a la investidura descoloca a los portavoces de la oposición. «Vengo a ofrecer una manera distinta de hacer las cosas»

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:26

Fue desaparecer Carlos Mazón del debate político en Les Corts, y acabarse el lío. La intervención del presidente electo de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ... empezó a triunfar desde el momento que el escaño de su antecesor en el cargo siguió vacío durante toda la sesión matinal, y sólo se ocupó hasta el momento de la votación. Porque la ausencia de Mazón del hemiciclo arrebató a la oposición el que ha sido el foco de su ataque durante el último año, como cuando a los niños del cumpleaños se les quita la piñata a la que golpean. Pérez Llorca ni lo citó en su hora exacta de discurso de investidura y en el transcurso de la sesión de investidura acabó siendo más repetido el nombre de Diana Morant que el del todavía líder del PPCV.

