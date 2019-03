Oltra lamenta «las formas» del adelanto electoral y Baldoví cree que la campaña valenciana se «va a apagar» por el «ruido» de las generales Joan Baldoví y Mónica Oltra, en una foto de archivo. / EFE La coportavoz de Compromís y candidata a la presidencia de la Generalitat insiste en que sigue existiendo «lealtad» y «voluntad» de un Consell que ponga centro a las personas, pero que espera que lidere Comrpomís EP Valencia Martes, 5 marzo 2019, 12:07

La coportavoz de Compromís y candidata de esta formación a la presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, ha insistido este martes en que no había razones políticas para adelantar las elecciones autonómicas de la Comunitat al 28 de abril, al tiempo que ha lamentado «las formas» sobre cómo se ha llevado a cabo esta decisión y ha reivindicado el trabajo llevado a cabo por la coalición valencianista.

«Compromís tiene un hecho diferencial y es el partido que defiende los intereses de los valencianos sin ataduras y sin consignas desde Madrid», ha remarcado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha negado estar disgustada con la decisión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de adelantar los comicios autonómicos. «Todos los días sale el sol y vamos yo no hablaría de disgusto ni de ningún tipo de emoción», ha señalado.

En este punto, ha incidido en que desde la coalición valencianista no apreciaban que hubiera motivos políticos para ese adelanto porque esas motivaciones son «que uno no puede aprobar un presupuesto, como le ha pasado a Pedro Sánchez; que no puede sacar adelante sus proyectos de ley o que hay inestabilidad política« y ha subrayado: »Ninguno se daba en la Comunitat, donde somos el gobierno más estable de la historia de nuestro autogobierno«.

«Sean en mayo o abril vamos a salir a ganar»

Por tanto, ha insistido en que «no había esas razones» y ha señalado que entiende que las razones «partidistas» son «lícitas y legítimas para justificar un adelanto». «No es tanto el hecho porque nosotros como Compromís sean en mayo, abril o cuando sean vamos a salir a ganar, sino las formas porque entendemos que las formas en política son importantes», ha apuntado.

Insistida por el argumento de Puig de haber pensado en los intereses valencianos y no en los de su partido para haber tomado esta decisión, Oltra ha afirmado que «hay que dar razones políticas y argumentos» y «no vale hacer una afirmación sin argumentarla».

«Nuestro rival es la derecha»

Preguntada si, por tanto, el PSPV es «rival» de la coalición en la próxima cita electoral, Oltra ha indicado que su «adversario son las derechas en su conjunto», tanto «la derecha corrupta que ha saqueado, avergonzado e instaló la corrupción en instituciones desde ese poder absoluto que se pensaban que podían confundir caja de los valencianos con la propia» como «aquellos que recortaron derechos sociales». En definitiva, ha agregado, «son todos aquellos que no defienden la vida de las personas».

En cualquier caso, ha recordado que en las elecciones se «va a competir» pero con «diferencias sustanciales» porque ha reivindicado que en el Acord del Botànic de las 5.746 decisiones que se han acordado en favor de la gente se han tomado «por unanimidad y solo una que no ha sido así», en relación al adelanto electoral.

Baldoví cree que la campaña de las elecciones valencianas se «va a apagar» por el «ruido» de las generales

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, no entiende que Ximo Puig haya adelantado las elecciones porque «el ruido» que habrá en Madrid «va a apagar el poder hablar de los problemas de los valencianos».

Según ha considerado Baldoví en una entrevista a RNE, «a nadie se le ocurre hacerlas coincidir» porque «evidentemente no se va a poder hablar de manera tranquila» de los programas electorales para la Comunidad Valenciana.

Aunque ha admitido que «va a ser difícil», Baldoví también ha asegurado que su formación «lo va a intentar» recordando las mejoras que ha hecho el gobierno valenciano en estos años. «¿Cómo vivíamos los valencianos en 2015 y cómo vivimos ahora? ¿Qué se ha hecho en todo este tiempo?», ha preguntado.

En respuesta a sí mismo, Baldoví ha destacado que en esta legislatura «se han hecho cosas absolutamente razonables y que han mejorado el día a día de los valencianos», por lo que Compromís continuará por esa vía de cara a la campaña electoral para «luchar contra el ruido que venga de Madrid».

«Hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos y de gobernar a pesar de lo que algunos auguraban. Esto ha sido un gobierno fuerte y estable justamente hasta que el presidente Ximo Puig ha decidido adelantar las elecciones sólo un mes», ha reiterado Baldoví.

Es por eso, que ha confirmado «absoluta y rotundamente» la opción de que Compromís vuelva a pactar con el PSOE para formar gobierno después del 28 de abril, ya que ha defendido que su formación «es la garantía» para que este gobierno «se vuelva a repetir» frente a la oposición. «Con nosotros, Toni Cantó y Ciudadanos no harán gobierno en la Comunidad Valenciana», ha sentenciado.