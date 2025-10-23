Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicent Mascarell.

El número dos de Diana Morant vuelve al barro: «El PP y Vox son ETA»

El socialista Mascarell retoma sus polémicos comentarios e intenta establecer una «paradoja» para defender una moción sobre Ernest Lluch que acaba retirada en el pleno de la Diputación de Valencia tras una tensa discusión

Burguera

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:35

«Vox es ETA y el PP es ETA. Sí, sí, no me miren así. Vox es ETA y el PP es ETA». Así lo ... ha comentado el número dos de Diana Morant en el PSPV, el concejal de Gandía Vicent Mascarell, secretario de Organización de los socialistas valencianos, que ha hecho tal comentario en el pleno de la Diputación de Valencia. La afirmación ha disparado los gestos de disgusto y los comentarios en las filas de la derecha. «No se alarmen, no se pongan nerviosos, esa afirmación...», ha continuado comentando Mascarell. Sin embargo, el presidente de la corporación provincial, el popular Vicent Mompó, no estaba dispuesto a dejar pasar el asunto. Mascarell se ha convertido en un especialista en pisar charcos y salpicar de barro. El pleno provincial se ha embarrado considerablemente.

