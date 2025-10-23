El número dos de Diana Morant vuelve al barro: «El PP y Vox son ETA»

«Vox es ETA y el PP es ETA. Sí, sí, no me miren así. Vox es ETA y el PP es ETA». Así lo ... ha comentado el número dos de Diana Morant en el PSPV, el concejal de Gandía Vicent Mascarell, secretario de Organización de los socialistas valencianos, que ha hecho tal comentario en el pleno de la Diputación de Valencia. La afirmación ha disparado los gestos de disgusto y los comentarios en las filas de la derecha. «No se alarmen, no se pongan nerviosos, esa afirmación...», ha continuado comentando Mascarell. Sin embargo, el presidente de la corporación provincial, el popular Vicent Mompó, no estaba dispuesto a dejar pasar el asunto. Mascarell se ha convertido en un especialista en pisar charcos y salpicar de barro. El pleno provincial se ha embarrado considerablemente.

«Señor Mascarell, no le escucha nadie», ha comentado Mompó cuando Mascarell ha querido explicar su comentario. Los diputados provinciales aludidos han manifestado su desacuerdo y han anunciado que, además de una reprobación del diputado socialista, igual llevaban el asunto más alla. «Es una acusación grave y desagradable. Ustedes honran a las víctimas en sus discursos pero pactan con los herederos de los verdugos», ha comentado el diputado provincial de Vox Sergio Herrero. Por su parte, desde el PP han reclamado la literalidad de los comentarios de Mascarell.

«Ustedes hablan de dignidad democrática mientras están en el Gobierno gracias a los herederos de ETA. ¿Cómo se atreven ustedes a dar lecciones de nada, de hablar de Ernest Lluch mientras pactan con los que han participado en los homenajes a los miembros de ETA? Bildu aún no ha pedido perdón a las víctimas. Nosotros no necesitamos mociones oportunistas para rendir tributo a las víctimas», ha señalado Reme Mazzolari, la portavoz del PP en la Diputación de Valencia.

«No puedo permitirle que usted me diga a mí, como miembro del PP, o a los representantes de Vox, que somos ETA», le ha indicado Mompó también, quien ha hecho valer sus atribuciones como presidente de la Diputación para dirigir el plenario. Mascarell, que iba a defender una moción sobre Ernest Lluch, ha insistido en que la afirmación de que «Vox es ETA y el PP es ETA es lo que ustedes, paradójicamente, harían hacia el PSOE si nosotros hubiéramos retirado una calle con el nombre de Miguel Ángel Blanco o a otros miembros del PP asesinados por ETA. Lo saben perfectamente».

«Acusan de terrorista al presidente Sánchez ahora, cuando ETA ya no existe. ETA mató a Lluch y ustedes ahora quieren matar también su memoria, pero no lo vamos a consentir. La memoria colectiva está ahí y el tiempo dirá donde está cada uno», ha aclarado Mascarell, a quien Mompó le ha llamado la atención en varias ocasiones por sus comentarios «inadecuados» o «injuriosos», tal y como, según el presidente de la Diputación ha recalcado con el reglamento de la institución provincial en mano, y advirtiendo a Mascarell: «Lo que ha dicho está por escrito y eso es más grave de lo que parece».

Ens Uneix ha manifestado su intención de votar a favor de la moción de Lluch que presentaban los socialistas por considerar que la Generalitat quiere eliminar el nombre del ministro socialista del centro sanitario que se construye en Campanar. La vicepresidenta Enguix ha intentado «calmar los nervios», pero nadie se supo templar.

Mascarell ha seguido en la suya. «Efectivamente, yo les he acusado de mantener una actitud cómplice con la banda terrorista, del mismo modo que ETA mató a Lluch ustedes quieren borrar su memoria. ¿Qué nos dicen ustedes cuando aprobamos leyes como la reforma laboral? Ante esta reflexión hipotética, tienen ustedes la piel muy fina. Deberían ustedes volver a dar el nombre de Lluch al centro de Campanar», ha indicado el número dos de Morant: «Ningún gobierno socialista retirará nombres de víctimas de ETA de ningún sitio». El debate se ha embarrado de tal modo que la moción ha sido retirada por parte del PSPV, ya que el PP había incluido enmiendas para instar el Gobierno a que no siga pactando «con los bilduetarras».

Un charco más

Mascarell ocupa la secretaría de Organización del PSPV desde el congreso extraordinario celebrado en marzo de 2024 que eligió a la ministra Diana Morant como líder del partido. Natural de Gandia, igual que la secretaria general, licenciado en Derecho y diputado provincial, el dirigente socialista ha protagonizado patinazos y salidas de tono que no han pasado inadvertidos en el PSPV. «Como es de Gandia, tiene bula», ironizan diputados socialistas, disgustados con los excesos verbales del número dos de Morant, ex alcaldesa de la capital de La Safor.

El PSPV ha pedido confirmación por escrito a sus militantes de que se manifestarán contra Mazón este sábado a través de una carta firmada por Mascarell, que en vísperas de la procesión cívica del 9 d'Octubre (finalmente cancelada por las previsiones meteorológicas) también calentó el desfile de autoridades a través de las redes sociales, lo que derivó en la descalificación a una diputada del PP con síndrome de down, Mar Galcerán, que le reprochó su comentario. Morant no sólo no reprendió a su compañero de dirección, sino que ratificó sus palabras y tachó de provocación la eventual presencia del president del Consell, si bien aseguró que las disculpas de Mascarell a Galcerán (le acusó de tener la mente «sucia») eran «sinceras».

Hace pocas fechas, la sede del PSPV en la calle del Hospital amaneció con una serie de pintadas y desperfectos. Y Mascarell se apresuró a señalar la responsabilidad del PP por lo ocurrido, sin freno posterior. Cuando el número dos de Morant toma el camino no se detiene fácilmente, y eso le ha vuelto a suceder en la Diputación de Valencia.