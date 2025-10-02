Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down

El «ansia viva» del PSPV ante la continuidad de Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat ha degenerado este jueves en el ... reventón del pleno de Les Corts donde se ha celebrado la sesión de control al jefe del Consell. En el guion no escrito aparecía la comparativa de la gestión del último temporal, por parte del Gobierno valenciano, frente a lo que hizo el pasado 29 de octubre. Sin embargo, el número dos de Diana Morant y secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Mascarell, ha comenzado el día con un desayuno continental, tan cargado de todo que su primer tuit en redes sociales ha sido un auténtico calentador de ambientes de cara el 9 d'Octubre.

«Difícilmente puede ser cívida una procesión con Mazón presente. Un presidente que desprecia a la ciudadanía, a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia. Mazón dimisión», ha publicado Mascarell. Faltaba una hora para comenzar la sesión de control y el número dos de Morant ejercía ya de punta de lanza socialista, sin esperar a que hablase su síndic en Les Corts, José Muñoz, que se ha encontrado con el empastre organizado por Mascarell y no ha sabido reaccionar.

Cuando comenzaba la sesión, a Mascarell, a través de las redes sociales, le ha contestado una diputada del PP, Mar Garcerán, con Síndrome de Down. Garcerán le ha acusado de tener «la boca muy sucia. Yo de usted me la limpiaría. Mucho cuidado con lo que dice». Ante lo cual, Mascarell le ha respondido: «Y tú la mente».

Muñoz ha salido a la tribuna haciendo la comparativa entre la gestión del Consell del último temporal, las diferencias con lo que ocurrió hace un año. En eso mismo incidió luego Joan Baldoví, si bien el síndic de Compromís hiló bien un comentario sobre la «autoprotección» que había hecho hace unos días Gan Pampols que hasta propició una respuesta extemporánea del Vicepresidente segundo, ya en las semanas previas a abandonar su puesto.

La cuestión es que, ante los reproches del síndic del PSPV, Mazón ha cambiado de tercio y ha señalado de pasada «lo peligroso» que es ver a Mascarell calentando el ambiente, pero centrándose en el comentario («muy sucia») del número dos del PSPV sobre Garcerán. El presidente ha querido saber si el síndic del PSPV condenaba o ratificaba el cometnario de Mascarell. Muñoz no sabía dónde meterse. Se ha enrocado evitando entrar en el asunto, lo mismo que ha hecho Baldoví, que ha acusado a Mazón de intentar «desviar la cuestión».

El daño ya estaba hecho. En un tiempo de excesos verbales, el cometido por el secretario de Organización ha sido de tal nivel que ha condicionado el pleno y ha provocado que Mascarell, finalmente, se haya tenido que disculpar. El «ansia viva» ha provocado un desliz que ha impedido al PSPV exprimir el limón de las críticas contra Mazón, quien se ha preguntado reiteradamente por el «terror orgánico» que atenaza a Muñoz, así como por la división interna en Compromís.

«Hoy el PP de Mazón ha querido desviar el foco de lo importante, su negligente gestión, tergiversando respuesta a un tuit. Pido disculpasa aquellas personas que se hayan visto ofendidas y especialmente a Mar Garcerán. Que estas cosas no nos desvíen del camino: Mazón Dimisión«, ha señalado finalmente Mascarell en redes sociales.

Fuentes del PSPV cercanas al secretario de Organización aseguran que Mascarell no tenía conocimiento de la situación de Garcerán. «No tenía intención de ofenderla. Era una respuesta al que ve un insulto en una crítica política», señalan las mismas fuentes, mientras que en la bancada de los socialistas, caras largas porque «siempre parece que hay ganas de fastidiarle a Muñoz las sesiones de control a Mazón». Tremendo.