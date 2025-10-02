Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Así te hemos contado la sesión de control en Les Corts
José Muñoz y Vicent Mascarell

Ver 12 fotos
José Muñoz y Vicent Mascarell

Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down

El número dos de Diana Morant pide disculpas tras replicar a Garcerán que tiene «la mente sucia» después de que el dirigente socialista haya calentado el 9 d'Octubre al rechazar la presencia de Mazón en la procesión Cívica

Burguera

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:35

Comenta

El «ansia viva» del PSPV ante la continuidad de Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat ha degenerado este jueves en el ... reventón del pleno de Les Corts donde se ha celebrado la sesión de control al jefe del Consell. En el guion no escrito aparecía la comparativa de la gestión del último temporal, por parte del Gobierno valenciano, frente a lo que hizo el pasado 29 de octubre. Sin embargo, el número dos de Diana Morant y secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Mascarell, ha comenzado el día con un desayuno continental, tan cargado de todo que su primer tuit en redes sociales ha sido un auténtico calentador de ambientes de cara el 9 d'Octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  3. 3

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  4. 4

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  5. 5

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  6. 6 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  7. 7 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  8. 8 El mercado de zapatillas más grande de España vuelve a Valencia con grandes descuentos
  9. 9 Adiós a los viejos chiringuitos en la Malvarrosa: Comienza el derribo del restaurante El Bobo
  10. 10

    Disney busca trabajadores en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down