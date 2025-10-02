El número dos de Morant pide perdón por acusar a la diputada con Síndrome de Down de tener «la mente sucia» Mascarell utiliza las redes sociales para calentar el 9 d'Ocubre ante la presencia de Mazón en la procesión cívica y acaba disculpándose tras aludir a Mar Carcerán: «Que estas cosas no nos desvíen del camino»

Burguera Jueves, 2 de octubre 2025, 11:32

El número dos de Diana Morant y secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha tenido que acabar disculpándose ante Mar Garcerán, la diputada del PP con Síndrome de Down por acusarla, durante una discusión en redes sociales, de tener «la mente sucia». Mascarell había empezado la mañana asegurando que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, «ensucia» la procesión cívica con su presencia el próximo 9 d'Octubre. Falta una semana para el desfile de autoridades, pero el dirigente socialista ya había iniciado el calentamiento del acto.

Ante eso, Garcerán le ha acusado de tener «la boca muy sucia. Yo de usted me la limpiaría. Mucho cuidado con lo que dice». Desde Presidencia se considera «peligroso» el tono de Mascarell al referise a Mazón, que lo ha comentado de pasada en la sesión de control al presidente en Les Corts, para a continuación pedirle al síndic del PSPV que condenase o ratificase el cometnario de Mascarell.

Y es que Mascarell, en respuesta a Garcerán, ha señalado: «Y tú la mente». Mazón ha resaltado la «gravedad» del comentario y ha instado también a Baldoví a que se pronunciase. Ni Muñoz ni Baldoví han reaccionado. Finalmente, Mascarell ha pedido disculpas.

«Hoy el PP de Mazón ha querido desviar el foco de lo importante, su negligente gestión, tergiversando respuesta a un tuit. Pido disculpasa aquellas personas que se hayan visto ofendidas y especialmente a Mar Garcerán. Que estas cosas no nos desvíen del camino: Mazón Dimisión«, ha señalado finalmente Mascarell en redes sociales.

Fuentes del PSPV cercanas al secretario de Organización aseguran que Mascarell no tenía conocimiento de la situación de Garcerán. «No tenía intención de ofenderla. Era una respuesta al que ve un insulto en una crítica política», señalan las mismas fuentes.