Urgente El PSPV pide confirmación por escrito a sus militantes de que se manifestarán contra Mazón
La ministra y líder del PSPV Diana Morant. EP

El PSPV pide confirmación por escrito a sus militantes de que se manifestarán contra Mazón

Los socialistas remiten un enlace a sus militantes para que rellenen un formulario y aclaren si estarán en la movilización de Valencia o en la de Alicante

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 17:53

Comenta

La dirección del PSPV ha remitido una carta a la militancia del partido en la que le anima a participar el 25 de octubre en ... la manifestación convocada con motivo del primer aniversario de la dana que hace un año arrasó media provincia de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

