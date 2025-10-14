El PSPV pide confirmación por escrito a sus militantes de que se manifestarán contra Mazón

La dirección del PSPV ha remitido una carta a la militancia del partido en la que le anima a participar el 25 de octubre en ... la manifestación convocada con motivo del primer aniversario de la dana que hace un año arrasó media provincia de Valencia.

Pero lo más llamativo del escrito que firma el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, está en su parte final: «Confírmanos tu asistencia rellenando el siguiente formulario», se puede leer justo antes de un enlace que remite a un cuestionario, encabezado con «Manifestació Mazón dimissió» y en el que, además del nombre completo, hay que concretar si se asistirá a la manifestación convocada en Valencia o a la de Alicante.

El registro de asistentes socialistas a la manifestación parece un intento obvio de la dirección por amarrar la asistencia de militantes y cargos a una convocatoria que tiene toda la carga simbólica por tratarse de la que se produce justo un año después de la riada.

En la carta remitida a la militancia, Mascarell señala que desde el primer momento, los alcaldes y alcaldesas, los concejales estuvieron al frente de la emergencia. «Lo mismo hizo el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza y junto a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé y nuestra Ministra y Secretaria General Diana Morant, que no ha dejado de acompañar y escuchar a las víctimas, incluso cuando otros les dieron la espalda».

En cambio, añade, el Consell «ha convertido el olvido en política». Y las víctimas «siguen esperando una palabra de consuelo, una solución o al menos una disculpa». «No ha habido justicia, ni reparación, ni memoria para quienes más sufrieron», señala el escrito, que lamenta que lo únicoi que han recibido las víctimas «ha sido silencio, desinterés y desprecio. Mazón y su gobierno han demostrado que no entienden lo que significa gobernar para todos, ni lo que representa la palabra responsabilidad».

Mascarell señala, por contra, que los socialistas «siempre hemos estado y siempre vamos a estar del lado de la gente, y lo haremos de la mano de una nueva generación socialista, con Diana Morant al frente, una mujer que ha demostrado que se puede gobernar con sensibilidad, con rigor y con humanidad».