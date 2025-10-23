Vicente Barrera sustituye a Gil Lázaro como líder provincial de Vox en Valencia La formación que encabeza Abascal comunica el nombramiento del que fuera vicepresidente en el primer Consell de Mazón

REDACCIÓN Jueves, 23 de octubre 2025, 10:53 | Actualizado 11:25h. Comenta Compartir

El presidente provincial de Voc en Valencia, Ignacio Gil Lázaro, que fue designado por el Comité Ejecutivo Nacional del partido en febrero de 2023, ha decidido dar por concluida su etapa al frente de la estructura provincial tras considerar cumplidos los objetivos de implantación territorial y crecimiento político que asumió en el momento de su nombramiento.

En un comunicado, la formación que lidera Santiago Abascal anuncia que el Comité Ejecutivo Nacional ha designado como nuevo presidente provincial al que fuera vicepresidente segundo del Consell, Vicente Barrera, y vicepresidente de la formación a José Luis Aguirre, que ocupó la conselleria de Agricultura en el gobierno de coalición de PP y Vox el primer año de esta legislatura.

Durante la etapa de Gil Lázaro al frente de Vox Valencia, el partido no solo ha consolidado su presencia en toda la provincia, alcanzando una implantación territorial completa, sino que también ha experimentado un importante crecimiento en las encuestas, señala el partido en un comunicado.

Por otra parte, también se ha cumplido uno de los compromisos adquiridos por Gil Lázaro: impulsar un proceso de relevo generacional en la estructura orgánica, consolidando un equipo de coordinadores mayoritariamente joven, preparado y comprometido con el proyecto político.

Por esta razón, Gil Lázaro ha trasladado al Comité Ejecutivo Nacional su decisión de dar paso a un nuevo equipo provincial que continúe esta línea de crecimiento y consolidación. A partir de ahora, centrará sus esfuerzos en seguir defendiendo los intereses de los valencianos en el Congreso de los Diputados.

Vox agradece su trabajo y compromiso en la consecución de estos objetivos al frente del CEP de Valencia, así como su generosa disposición a seguir prestando servicio al partido y a su proyecto político.