Morant rechaza que Sánchez se reúna con Mazón porque dice que no hay nada que coordinar sobre la dana La secretaria general del PSPV no considera «positivo» un encuentro entre el jefe del Ejecutivo central y el presidente de la Generalitat se pregunta: «¿Qué tenemos que coordinar con el Consell?»

Burguera Miércoles, 28 de mayo 2025, 14:00 Comenta Compartir

La secretaria general del PSPV y ministra Diana Morant ha acudido este miércoles a Les Corts. En los jardines del parlamento (no es diputada autonómica ... y no puede acceder a las instalaciones de la Cámara), la líder de los socialistas valencianos ha criticado la aprobación de los presupuestos y ha rechazado la necesidad de una reunión entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, con el jefe del Consell, Carlos Mazón, algo que solicitó el presidente de la Generalitat por carta en abril y que el dirigente del PSOE no está dispuesto a hacer.

El presidente de la patronal, Salvador Navarro, señaló este lunes que es pertinente y necesario que las administraciones, la autonómica y la estatal, se coordinen lo máximo posible, y en este sentido reclamó una reunión entre Sánchez y Mazón. Sin embargo, Morant no lo ve ni necesario ni positivo. «Mazón pidió seis comisiones y las ha tenido. Aquí han venido todos los ministros y ministras. ¿Con quien nos tenemos que coordinar? Ahora mismo no tenemos con quién coordinarnos. El nivel de emergencia ya ha bajado del 2 al 1. ¿A qué tenemos que venir, a qué se burlen de los valencianos? Nosotros estamos con las víctimas. El Gobierno está aquí desde el primer día. ¿Qué tenemos que coordinarnos con el Consell?», se ha preguntado Morant. La ministra, preguntada si no consideraría positivo un encuentro entre los dos líderes de las administraciones, ha dudado del beneficio de ese encuentro. Porque, según la secretaria general del PSPV, la Generalitat no pone «ni un euro» para la dana. Morant interpreta que todas las partidas presupuestarias destinadas a la reconstrucción, en realidad, es dinero que viene del Gobierno central, y considera el presupuesto exclusivamente un aval político para Mazón. «Este presupuesto es un pago en especie del PP a Vox. Lo único que quieren es mantener a Mazón pese a todo. Vamos a tener que tragarnos los peores presupuestos en el peor momento. La prioridad ahora son las víctimas de la dana y la Generalitat no pone ni un euro», ha indicado Morant.

