El Consell cierra por vacaciones Algunos de los miembros del Consell durante el seminario de verano en Montanjeos / Lp Los dirigentes no volverán a celebrar un pleno hasta el próximo 6 de septiembre | Los miembros del Gobierno valenciano optan por pasar los días de descanso en sus pueblos salvo Soler, que viajará al extranjero pero prefiere no desvelar el destino ALBA DE JUAN Viernes, 2 agosto 2019, 23:57

valencia. El Consell colgó ayer el cartel de 'cerrado por vacaciones'. La persiana de la Administración no volverá a levantarse hasta el próximo 6 de septiembre. Los días de asueto de los dirigentes del Botánico supondrán algo más de un mes de inactividad, sin la celebración de plenos, cuando apenas acaba de empezar la nueva legislatura.

La mayoría de los consellers, en concreto once, disfrutarán de un par de semanas de descanso para recargar pilas y continuar con sus labores al frente de las consellerias. La excepción a la norma se da en la titular de Participación y Transparencia, Rosa Pérez Garijo, que únicamente se marchará 8 días a finales de este mes. «Lo dedicará a pasar tiempo con su familia», precisan desde su entorno.

También contará con menos de dos semanas la responsable de Sanidad, Ana Barceló, que comienza sus vacaciones en esta primera quincena. La dirigente, no obstante, interrumpirá su estío para acudir al Misteri d'Elx, el día 13, cerca de su ciudad natal, Sax.

Martínez Dalmau será durante la segunda quincena el presidente en funciones del Consell El más deportista es Arcadi España, que ya ha preparado rutas en bicicleta por la Ribera

Entre los más afortunados, figura el conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien ayer mismo inició sus vacaciones y no está previsto que se incorpore hasta el último lunes del mes, el 26 de agosto. El responsable no improvisará. Ya tiene sus planes hechos. Durante la primera semana, el conseller viajará fuera de España. No ha querido revelar el destino. A mediados de mes, aproximadamente el 14 de agosto, estará con su familia en algún lugar de la Comunitat. La tercera semana tiene algo más de actividad. Repartirá el tiempo entre su residencia de Xàbia y la conselleria que dirige.

El conseller de Economía, Rafael Climent, ya prepara sus maletas. Se marcha este lunes. Tendrá casi toda la primera quincena y buena parte de la segunda. El regreso lo fija para el 25 de agosto. Climent pasará su descanso estival en su casa de campo ubicada en Agres, en el norte de la provincia de Alicante. En su agenda aparecen tres visitas institucionales: Cocentaina, Ontinyent y Alcocer.

Rubén Martínez Dalmau, conseller de Vivienda, es otro de los que ya ha cerrado el despacho. No lo abrirá de nuevo hasta el 16 de agosto. Dalmau tiene pensado pasar sus vacaciones entre Xàbia y Valencia. El descanso no será completo. El vicepresidente debe estudiar las asignaturas de Historia del Arte que ha suspendido y que confía superar en septiembre.

El segundo turno de vacaciones de los miembros del Consell arrancará con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El presidente tiene en mente varios destinos además del de su localidad natal Morella. Así, prevé viajar al País Vasco, Dénia y Xàbia. Puig volverá la última semana de agosto ya que el viernes 30 es el tradicional almuerzo del inicio del curso político.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por su parte, cambia el primer turno del que disfrutó el año pasado, por la segunda mitad del mes. Desde su entorno no ofrecieron más detalles acerca de sus actividades.

Arcadi España, conseller de Obras Públicas opta por desconectar en Carcaixent donde tiene pensado salir con la bicicleta. Asimismo, Vicent Marzà, conseller de Educación, Cultura y Deporte, descansará en el ecuador de agosto. Los últimos días retomará su responsabilidad ante el inicio de curso escolar.

La responsable de Justicia, Gabriela Bravo, la consellera de Innovación, Carolina Pascual, y Mireia Mollà, titular de Agricultura coinciden en cogerse las vacaciones la segunda quincena del mes y en mantener su destino en secreto.