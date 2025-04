Compromís obvia la oferta de Podemos de lista electoral abierta a las izquierdas

JC. Ferriol Moya Valencia Martes, 8 de abril 2025, 00:33 Comenta Compartir

Ha sido una de las noticias políticas del fin de semana en clave nacional. Irene Montero vuelve, si es que alguna vez se había ido. ... Podemos ha confirmado que la dirigente morada encabezará su candidatura para las elecciones generales. No están convocadas ni está previsto que Pedro Sánchez lo haga al menos a corto plazo, pero el partido de Ione Belarra ha querido mover ficha, y de paso, dejar claro que no tiene ninguna intención de aceptar la mano tendida que se le había trasladado desde Sumar. La confluencia con el movimiento de Yolanda Díaz no parece ni posible ni cercano.

En todo caso, Podemos ha aprovechado para proponer una lista abierta a las izquierdas. Una suerte de oferta de coalición, que parece querer abrir su propio espacio antes de que Sumar acometa un proceso similar y se plantee una solución similar para movilizar el voto a la izquierda del PSOE. ¿Y Compromís? La coalición valenciana ha conocido casi tantos socios como citas electorales generales a las que ha concurrido. Se ha presentado en solitario, con Equo, con Podemos, con Podemos-EU, con Más País, con Sumar…. Aquello de la geometría variable, en clave electoral, en una realidad que la formación valenciana ha venido manejando con más fortuna en unas ocasiones que en otras. Pero el anuncio de Podemos es sorprendente por lo apresurado. No hay elecciones generales convocadas, no hay otros partidos que hayan definido sus carteles electorales, y no parece que el momento político vaya a aconsejar a Sánchez disolver las Cortes Generales de forma anticipada. Más bien al contrario, todo apunta a que ante unas expectativas electorales, las del PSOE en unas generales, poco halagüeñas, el presidente del Gobierno pueda estar pensando en llevar la convocatoria electoral tan atrás como pueda, y quizá coincidiendo con las municipales y autonómicas de 2027. Las fuentes consultadas recuerdan que no hay un periodo electoral a la vista como para pronunciarse sobre esta propuesta Por ese motivo, la coalición valenciana no tiene demasiado en cuenta ni el anuncio de Podemos ni esa oferta de lista abierta a las izquierdas. «No estamos en periodo electoral y cuando estemos, Compromís tiene sus mecanismos. Es una marca consolidada y las decisiones que adoptemos han de ser 'nuestras' y no han de depender de debates más o menos artificiales que nos son ajenos a nosotros y a la gente a quien representamos», señala un buen conocedor de la coalición valenciana. En realidad, la formación nacionalista entiende el movimiento de Podemos en clave «madrileña», como una decisión estratégica vinculada a la situación de Sumar y a su relación con el partido impulsado en su día por Pablo Iglesias. Cuestiones internas en el espacio político a la izquierda del PSOE que intentan resolverse en un debate público más que pensando en las necesidades de las personas o en la realidad de lo que pasa en el país. El movimiento de Yolanda Díaz no consolida una posición política, la vicepresidenta se desvincula pero poco de la dirección, y las diferencias con Podemos de mantienen como siempre. A Compromís ni le va ni le viene demasiado ese pulso. Por contra, la coalición valenciana tiene una posición consolidada, según los sondeos que se han dado a conocer. La posición de la formación nacionalista en relación con las consecuencias de la dana ha sido de denuncia nítida de la acción de la Generalitat, pero también cuando ha correspondido de la falta de respuesta del Ejecutivo central a la vista de la inacción del Consell. Los nacionalistas reivindican tomar sus propias decisiones, al margen de intereses más o menos ajenos «Compromís tiene sus ritmos, sus procesos y, en este momento, bastante tenemos intentando atender las consecuencias de la dana, plantear soluciones a largo plazo que impliquen cambios profundos en el urbanismo, las zonas inundables, etc. Desviarse de estas cosas políticamente importantes para trasladar la idea de que estamos en cálculos electorales sería un error», señala un interlocutor. Algunas fuentes de la coalición valenciana consideran de hecho que la situación política excepcional derivada de la dana aleja la posibilidad de que Compromís pueda plantearse o necesitar acudir a las elecciones generales bajo la fórmula de una coalición con el paraguas de una marca nacional como Podemos o Sumar.

Compromís