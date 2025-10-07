Camarero, sobre la procesión cívica, señala que «Morant se sitúa al lado de la violencia»

Una remesa de nuevos vídeos sobre las reuniones que se celebraron en el Centro de Emergencias de la L'Eliana el día de la dana ... aparecieron durante la tarde de este pasado lunes. En las grabaciones, Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, esa mañana del 29 de octubre, advierte: «En muchas otras alertas a la gente se la ha llevado el agua». De las imágenes se deduce que la Generalitat sabía en la mañana del 29 de octubre que la lluvia de Buñol caería sobre l'Horta Sud. En uno de los vídeos aportados a la jueza por el Consell desvela que un técnico informó a Pradas de lo que podrían arrastrar los barrancos y ella respondía: «Es lo que más nos preocupa ahora».

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camararero, ha afirmado este martes que todas esas imágenes «recogen información pública que se ha explicado desde el primer día. Se ha dicho que a partir de las 12.30 horas que Emergencias mandó la alerta hidrológica, y que se acudió a verificar cómo estaba el caudal, que a las 14 horas era muy bajo».

«A partir de las 16.13 horas hay un suspenso en la información, y en esas dos horas y media de silencio que confirmó la CHJ, hasta las 18.43, no se supo que llegaba un tsunami, pero no se trasladó la información al Cecopi, tal y como en sede judicial reconoció Miguel Polo», indica Camarero.

Sin embargo, la jueza niega ese apagón informativo e incide en la «negligencia grosera» en que se incurrió, y ante ello, Camarero ha señalado que «nunca he valorado la instrucción judicial, nunca».

«Valderrama ya explicó que no hay grabaciones de toda la sesión del Cecopi, sino mudos, frecuencias de segundos, no un vídeo completo de la reunión, sino vídeos que sirven para ilustrar informaciones», ha aclarado Camarero, quien ha ratificado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acudirá a la procesión cívica, si bien es cierto que ese día hay aviso naranja: «Hemos adelantado el acto institucional porque hay muchos premiados y el president quiere llegar».

«Me parece gravísima la deriva en la que ha entrado el PSPV. Primero Mascarell hizo de hooligan y Morant no le desautorizó, sino que al día siguiente hizo declaraciones intolerables sobre la presencia institucional del president en la procesión cívica. El PSPV ha traspasado todas las barreras institucionales, provoca odio y bronca. Pido y espero que ese día se respete a la Senyera y se frente la incitación a la violencia. Es una deriva en busca de visibilidad. Morant se sitúa al lado de la violencia, de los que buscan generar altercados y el Consell llama a la paz social y al respeto a las tradiciones», ha indicado Camarero, para quien «la oposición que tenemos miente reiteradamente sabiéndolo».

¿Si se debía vigilar los barrancos, según los vídeos aparecidos, falló la Generalitat en esa vigilancia? «Eso lo deberán decir los técnicos», ha respondido Camarero, que ha insistido en que ella no tenía competencias en Emergencias.

La vicepresidenta, en relación a las anotaciones de Pradas durante la mañana del 29 de octubre, ha recordado los testimonios de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, así como responsables de la CHJ o la AEMET, señalaron que en el Cecopi no se habló del barranco del Poyo, a pesar de que la consellera tuviera anotado y subrayado ese emplazamiento desde las 12.30 horas de la mañana.