Susana Camarero, junto a Carlos Mazón, en Les Corts.

Camarero, sobre la procesión cívica, señala que «Morant se sitúa al lado de la violencia»

La vicepresidenta considera que los nuevos vídeos aparecidos sobre lo ocurría en Emergencias durante la mañana del 29 de octubre «recogen información pública que se conoce desde el primer día»

Burguera

Martes, 7 de octubre 2025, 13:38

Comenta

Una remesa de nuevos vídeos sobre las reuniones que se celebraron en el Centro de Emergencias de la L'Eliana el día de la dana ... aparecieron durante la tarde de este pasado lunes. En las grabaciones, Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, esa mañana del 29 de octubre, advierte: «En muchas otras alertas a la gente se la ha llevado el agua». De las imágenes se deduce que la Generalitat sabía en la mañana del 29 de octubre que la lluvia de Buñol caería sobre l'Horta Sud. En uno de los vídeos aportados a la jueza por el Consell desvela que un técnico informó a Pradas de lo que podrían arrastrar los barrancos y ella respondía: «Es lo que más nos preocupa ahora».

