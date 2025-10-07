El PSPV elige los colores de la senyera para este 9 d'Octubre

El PSPV ha elegido los colores de la senyera para su imagen conmemorativa con motivo de este 9 d'Octubre. El cartel de los socialistas ... valencianos al que ha tenido acceso este diario está compuesto por dos senyeras coronadas, una superior y una inferior en forma invertida a la primera, sobre la que se puede leer PSPV-PSOE.

Las fuentes consultadas por este diario aseguran que es la primera vez que los socialistas valencianos, un partido de inequívoco perfil progresista y que en sus inicios tuvo un fuerte componente nacionalista, utiliza la senyera coronada en el Día de la Comunitat Valenciana.

De hecho, la decisión no parece casual. Hace sólo unas fechas la secretaria general de los socialistas valencianos, y ministra de Ciencia, Diana Morant, abría el melón de la doble denominación de la lengua valenciano/catalán, que ni reconoce el Estatuto de Autonomía ni ha hecho suya la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Morant se pronunció en esos términos al hilo de la polémica por el reconocimiento de las lenguas cooficiales en Europa, y después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se negara a incluir al valenciano entre las lenguas cuyo uso en la UE defiende el Gobierno de Pedro Sánchez.

El guiño valencianista del socialismo valenciano lleva en el cartel otro aspecto que no pasa desapercibido. El tamaño de las siglas PSOE es sensiblemente mayor al de las siglas PSPV. Un aspecto que, precisamente en el Día de la Comunitat Valenciana, parece querer poner el acento o la preponderancia en la marca federal del partido, más que en la de la federación valenciana.

De hecho, ese aspecto en el que la marca PSOE se impone sobre la del PSPV viene remarcándose también en la acción política del partido, que bajo el liderazgo de la ministra Morant viene poniendo en valor en todas las ocasiones el criterio y las propuestas que llegan de la calle Ferraz, incluso aunque en ocasiones pudiera considerarse que no son coincidentes ni convenientes para el socialismo valenciano. «Eso con el liderazgo de Puig no habría ocurrido», señala una fuente parlamentaria.

La presencia de la senyera también representa un guiño a la institucionalidad, justo después de la polémica por las declaraciones de dirigentes socialistas en las que advertían de que la procesión cívica del 9 d'Octubre no podría serlo si acudía el president de la Generalitat, Carlos Mazón.