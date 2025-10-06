La Generalitat sabía en la mañana del 29 de octubre que la lluvia de Buñol caería sobre l'Horta Sud

Otro de los vídeos ocultados por la Generalitat hasta que la jueza de Catarroja los ha solicitado ha desvelado que el Consell sabía desde primera ... hora que el agua que caía sobre la Hoya de Buñol acabaría en l'Horta Sud. En uno de los fragmentos, se ve a la consellera Salomé Pradas junto a Emilio Argüeso, Jorge Suárez y Alberto Martín en la sala del 112. Es ahí donde el jefe de la explotación le dice a la consellera «Donde cae la lluvia en sí... lo que llevan los barrancos». Pradas contesta: «Eso es lo que más nos está preocupando en este momento».

Inmediatamente después, otro técnico le explica que esa agua caería sobre Quart de Poblet o Aldaia, mientras la consellera asiente interesada en las explicaciones. Así las cosas, Emergencias era consciente de que la inundación llegaría a l'Horta Sud, pese a que luego en el Cecopi nadie, incomprensiblemente, hiciera referencia al Poyo según las distintas declaraciones en sede judicial. En el vídeo se ve a Pradas hablar de la rambla, donde apenas instantes antes había pedido expresamente difundir la alerta hidrológica del Magro y el Poyo por mail a los ayuntamientos y por redes sociales para avisar a las poblaciones.

La Generalitat, por tanto, era consciente de que tenía que estar muy pendiente del Poyo desde ese momento. Sin embargo, la alerta llegó a las 20.11 horas, unas seis horas más tarde y cuando cientos de personas ya habían fallecido. Tampoco informó del Poyo durante dos horas y media la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se limitó a enviar correos con los datos de caudales sin avisar de que se estaban rebasando umbrales de peligro.