Momento del vídeo en el que el técnico informa a Pradas de lo que arrastran los barrancos.

Momento del vídeo en el que el técnico informa a Pradas de lo que arrastran los barrancos. GVA

La Generalitat sabía en la mañana del 29 de octubre que la lluvia de Buñol caería sobre l'Horta Sud

Uno de los vídeos ocultados a la jueza por el Consell desvela que un técnico informó a Pradas de lo que podrían arrastrar los barrancos y ella respondía: «Es lo que más nos preocupa ahora»

Álex Serrano López
A. Rallo

Álex Serrano López y A. Rallo

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:32

Comenta

Otro de los vídeos ocultados por la Generalitat hasta que la jueza de Catarroja los ha solicitado ha desvelado que el Consell sabía desde primera ... hora que el agua que caía sobre la Hoya de Buñol acabaría en l'Horta Sud. En uno de los fragmentos, se ve a la consellera Salomé Pradas junto a Emilio Argüeso, Jorge Suárez y Alberto Martín en la sala del 112. Es ahí donde el jefe de la explotación le dice a la consellera «Donde cae la lluvia en sí... lo que llevan los barrancos». Pradas contesta: «Eso es lo que más nos está preocupando en este momento».

