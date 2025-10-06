Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Argüeso, Pradas y Jorge Suárez (de izquierda a derecha).

Argüeso, Pradas y Jorge Suárez (de izquierda a derecha). LP

VÍDEO | Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, la mañana de la dana: «En muchas otras alertas a la gente se la ha llevado el agua»

La agencia contratada por la conselleria aporta más imágenes al juzgado

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:03



Nuevos vídeos sobre el día de la dana han llegado en los últimos días al juzgado que investiga la gestión del pasado 29 de octubre. ... Se trata de parte del material de la agencia contratada por la Conselleria de Emergencias para la elaboración de su propio material. Las imágenes muestran la llegada de la consellera al centro de L'Eliana, alrededor de las 12.30 horas. Allí es recibida por el número 2, Emilio Argüeso, y por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Este había regresado antes de sus vacaciones ante la aciaga previsión meteorológica de la Comunitat.

