VÍDEO | Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, la mañana de la dana: «En muchas otras alertas a la gente se la ha llevado el agua»

Nuevos vídeos sobre el día de la dana han llegado en los últimos días al juzgado que investiga la gestión del pasado 29 de octubre. ... Se trata de parte del material de la agencia contratada por la Conselleria de Emergencias para la elaboración de su propio material. Las imágenes muestran la llegada de la consellera al centro de L'Eliana, alrededor de las 12.30 horas. Allí es recibida por el número 2, Emilio Argüeso, y por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Este había regresado antes de sus vacaciones ante la aciaga previsión meteorológica de la Comunitat.

Entre las 12:35 h y las 12:40, Jorge Suárez comenta a la consellera y al resto de los presentes que han emitido una alerta hidrológica «en el Magro y en la Rambla del Poyo y se ha informado a los ayuntamientos».

La consellera pregunta si con esa alerta «hemos mandado algún medio especial allí o simplemente se alerta»; Suárez responde que han mandado bomberos forestales para que hagan un seguimiento de estas zonas, será un seguimiento visual que nos informen, lo importante es que nos informen si hay variación». El funcionario añade: «Vamos a las zonas en las que creemos que si tenemos un punto concreto en el río Magro en Carlet».

Sin embargo, esa vigilancia por parte de los bomberos no fue permanente. Tras comprobar que el caudal había bajado, los efectivos decidieron marcharse, según confirmó en sede judicial uno de los responsables del Consorcio. Lo hizo porque, según su explicación, no había indicaciones de que siguieran en su puesto. Tampoco lo contrario. Esta retirada no se trasladó al Cecopi, aunque los bomberos aseguran que sí al centro de Emergencias.

El SAIH, el sistema de alarma de la CHJ para el control de caudales, tampoco daba señales de alarma. Los tres avisos de las 13.42, 15.04 y 16.13 trasladan la disminución del caudal. Y ya no hay más información por correo hasta las 18.43 horas cuando se recibe el mail con la brutal crecida que no es trasladado al Cecopi por parte de Miguel Polo, presidente de la CHJ. El dirigente despreció el dato porque encajaba con todo lo que se estaba produciendo esa tarde. Además, ya no había tiempo de reacción, según él.

En las imágenes, Suárez, además, alerta a Pradas y Argüeso lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones. Lleva al frente de las emergencias más de 30 años y dispone de una gran experiencia. En este sentido, afirma que les ha pasado en muchas otras alertas que después de que haya -se entiende que la alerta, a la gente se la ha llevado el agua». Finalmente lo que termina ocurriendo en la tarde del 29 de octubre.

Salomé pide que se publiquen en las redes las citadas alertas hidrológicas tanto del río Magro como de la Rambla del Poyo. Y así se hizo, según fuentes cercanas a los investigados. Además, consta documentación al respecto. Las mismas fuentes sostienen que antes de las 13.00 horas, todos los municipios afectados por las posibles riadas ya estaban avisados por parte de Emergencias. En los mails de aviso se pedía extremar las precauciones para proteger a la población.

El vídeo muestra otro momento de esa mañana, cuando todavía no se había convocado el Cecopi. Es en la sala del 112, cuando Suárez, Argüeso, Alberto Martín, director de Emergencias, y la consellera dialogan con un técnico. Este les habla de la cantidad de lluvia y los barrancos. Pradas contesta: «Eso es lo que más nos está preocupando en este momento». La consellera hace referencia al barranco del Poyo, donde acaba de pedir expresamente difundir la alerta hidrológica.