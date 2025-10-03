Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pradas el día de la declaración ante la jueza. Irene Marsilla

La jueza de la dana rechaza archivar la causa: «Hay indicios abrumadores de una conducta negligente de Pradas»

La magistrada no admite la petición de la exconsellera de sobreseer la instrucción e incide en el «insoportable retraso en las alertas a la población»

R. V.

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:06

Comenta

La titular de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja ha denegado la solicitud de sobreseimiento libre de la investigación por ... la dana del 29 de octubre para la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas en un auto notificado este viernes a las partes.

