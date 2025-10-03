VÍDEO | Pradas, en la reanudación del Cecopi: «Cuidado con lo de alerts que no nos suena» Las imágenes de À Punt aportan más información de la reunión clave de Emergencias

A. Rallo Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 14:18 Comenta Compartir

El material que À Punt aportó recientemente al juzgado contiene una de esas afirmaciones que cuestiona la actuación, en este caso, de la consellera Salomé ... Pradas. «Cuidado con lo de alerts que no nos suena», se le escucha entre los minutos de grabación que la cadena autonómica ha aportado. Esto se produjo alrededor de las 19 horas, justo en el momento en el que se iba a desarrollar de nuevo el Cecopi tras la reunión presencial de algunos intervinientes. Además, esta intervención se produce a continuación de que se leyera el mensaje que se había redactado para el Es Alert. Fuentes próximas a la exconsellera han señalado que se trataba de aclarar la información que iba en ese mensaje no que ignoraran la existencia de este sistema de alerta.

La existencia de este material, lo que en el mundillo periodístico se conoce como 'mudo', ha generado una enorme polémica. Se trata de imágenes que se graban para después utilizarse como recursos en la elaboración de una pieza informativa. Existe el compromiso de silenciar el audio. Así lo hizo À Punt, pero sorprendentemente los archivos terminaron en manos de TVE quien los emitió en el informativo sin ninguna restricción. Es la pieza donde se ve a Pradas señalar que el mensaje del Es Alert debe tener las fuentes oficiales, como la de la cadena autonómica y también la del 112. Noticias relacionadas VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión» La jueza, a un testigo del Cecopi: «Cuando llega Mazón, ¿quién dirige el Cecopi?» En los vídeos también se intuye que la relación entre la Generalitat y el Gobierno no era la idónea. En el momento de la reconexión del Cecopi, Pradas pide que alguien llame a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrológica del Júcar, porque a ella «no le apetece».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión