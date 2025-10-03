Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
VÍDEO | Pradas, en la reanudación del Cecopi: «Cuidado con lo de alerts que no nos suena»

VÍDEO | Pradas, en la reanudación del Cecopi: «Cuidado con lo de alerts que no nos suena»

Las imágenes de À Punt aportan más información de la reunión clave de Emergencias

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:18

Comenta

El material que À Punt aportó recientemente al juzgado contiene una de esas afirmaciones que cuestiona la actuación, en este caso, de la consellera Salomé ... Pradas. «Cuidado con lo de alerts que no nos suena», se le escucha entre los minutos de grabación que la cadena autonómica ha aportado. Esto se produjo alrededor de las 19 horas, justo en el momento en el que se iba a desarrollar de nuevo el Cecopi tras la reunión presencial de algunos intervinientes. Además, esta intervención se produce a continuación de que se leyera el mensaje que se había redactado para el Es Alert. Fuentes próximas a la exconsellera han señalado que se trataba de aclarar la información que iba en ese mensaje no que ignoraran la existencia de este sistema de alerta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  3. 3 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  4. 4 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  5. 5 La última imagen de Bea
  6. 6

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  7. 7 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  8. 8 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  9. 9 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10

    Disney busca trabajadores en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias VÍDEO | Pradas, en la reanudación del Cecopi: «Cuidado con lo de alerts que no nos suena»